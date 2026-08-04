Внаслідок вибуху дрона пошкоджень зазнав автомобіль продавця

Вранці вівторка, 4 серпня, російський дрон влаштував погоню за продавцем овочів. Внаслідок атаки безпілотника чоловік отримав поранення, його госпіталізували до лікарні. Про це повідомили Нацполіція України та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Поліція опублікувала відео, на якому видно, як російський FPV-дрон переслідує продавця овочів, який намагається втекти. Зрештою безпілотник наздоганяє чоловіка та завдає удару.

52-річного Юрія з Миколаївщини з травмами госпіталізували до лікарні. За словами хірурга, він отримав множинні осколкові поранення тулуба, обох рук та обох ніг, а також контузію.

«На щастя, всі рани мають непроникний характер, тож його життю нічого не загрожує. Далі буде лікування та відновлення», – розповів лікар.

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Постраждалий розповів, що під час втечі показував оператору дрона, що він – просто продавець овочів, однак безпілотник продовжував полювання на чоловіка. За словами Юрія, це вже другий подібний випадок.

«Я його не знімав, нічого. Придивіться до відео, коли я йому вказував на овочі, що там помідори, баклажани розклав. Він навіть знизився й пролетів над овочами. Він бачив, що там нічого такого немає», – зазначив постраждалий.

На російський воєнний злочин відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що росіяни атакували цивільного чоловіка просто заради задоволення, адже звичайний продавець овочів не міг становити жодної загрози для російських військових.

«Світ повинен бачити це. Повинен бачити кожен факт, що Росія збожеволіла, і кожен факт, що російські військові насолоджуються вбивствами й знущаннями з людей. Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, це – непоодинокий випадок. Росіяни регулярно вдаються до дистанційних убивств мирного населення за допомогою FPV-дронів. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зафіксували 16 тис. таких атак на цивільних. Найбільшу кількість таких злочинів зафіксували на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Зокрема, у 2022-2023 роках слідчі задокументували 187 таких випадків. У 2024 році – 2 685. У 2025 році – 7 787. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів.

Внаслідок таких атак поранення отримали 7 тис. цивільних, з них 179 – діти. Загинули 967 людей, у тому числі 10 дітей.

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Нагадаємо, 2 травня росіяни скинули з дрона вибухівку на маршрутку, яка рухалася Херсоном. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро зазнали поранень.

Аналогічний злочин у Херсоні росіяни вчинили 1 липня. Тоді внаслідок удару дрона по громадському транспорту загинули двоє людей, ще 10 – отримали поранення.