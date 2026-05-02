Російський дрон атакував маршрутку у Дніпровському районі Херсона

Уранці суботи, 2 травня, росіяни завдали удару по маршрутці, яка рухалася Херсоном. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро зазнали поранень, більшість із них – працівники комунальної служби, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними голова адміністрації, росіяни близько 07:00 скинули вибухівку з дрона на маршрутку, яка рухалася Дніпровським районом Херсона. Більшість людей у маршрутці були комунальниками.

На фото, оприлюднених Олександром Прокудіним, видно жовту маршрутку з вибитими вікнами та пошкодженою задньою частиною салону. Також на фото видно тіло загиблої внаслідок атаки людини.

«На місці загинули двоє людей – комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих. Поранення дістали ще семеро людей – шестеро чоловіків і одна жінка. Серед них четверо працівників комунальної служби», – повідомив Прокудін.

Усіх постраждалих госпіталізували з вибуховими травмами.

Нагадаємо, 11 березня росіяни також атакували маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали 20 пасажирів від 17 до 64 років.