Контракти піхотинців матимуть терміни від 6 до 14 місяців

У міністерстві оборони України в п’ятницю, 12 червня, повідомили про запуск трансформації Сил оборони. Ідеться про нові контракти та виплати військовим. Так, середня місячна виплата піхотинцям становитиме 300 тис. грн, а максимальна – 460 тис. грн.

Чіткі терміни служби

Міністерство оборони запроваджує піхотно-штурмовий контракт, що передбачає службу на посадах піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших, відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

Передбачено такі терміни служби:

14 місяців – для цивільних; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

10 місяців – для чинних військових;

6 і більше місяців – для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.

Найвища зарплата в ЗСУ

Військовослужбовці з такими контрактами отримуватимуть виплати у 300 тис. грн на місяць в середньому. Максимальна виплата становитиме 460 тис. грн. Виплата матиме кілька складових: 20 тис. грн – базове грошове забезпечення, додаткові винагороди за принципом «10/20/40».

Цей принцип передбачає такі додаткові винагороди:

10 тис. грн на день – за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;

20 тис. грн – за один день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація та повернення своїх позицій);

40 тис. грн – за один день штурмових дій із просуванням вперед.

Ці додаткові нагороди також поширюються на захисників, які виконують бойові завдання з утримання й штурму позицій, перебувають на позиціях, але не підписали контракти.

Виплати військовим за піхотно-штурмовим контрактом (інфографіка МОУ)

«Найбільші виплати передбачено для піхотних посад на передовій. Адже ті, хто ризикує життям, заслуговують на справедливу винагороду», – говорять в Міноборони.

Якщо військовослужбовець на піхотно-штурмовому контракті тимчасово перебуває в тилу – у відрядженні або відпустці – до базового грошового забезпечення додатково доплачується 10 тис. грн, тобто він отримуватиме від 30 тис. грн на місяць.

Окрім того, для всіх військових передбачені додаткові виплати за взятого в полон ворога – 100 тис. грн за одного, та за кожного знищеного в контактному або стрілецькому бою ворога – по 150 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET писав про те, як зросте мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців на тилових посадах, які доплати можуть отримувати військові в тилу та які в Силах оборони передбачені бойові доплати.