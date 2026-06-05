Реформа в ЗСУ передбачає і перегляд бойових виплат за безпосередню участь в боях

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців в тилу з червня має становити не менше 30 тис. грн. А от для тих, хто служить на передовій та бере участь в бойових діях, є низка доплат, що можуть суттєво збільшити суму грошового забезпечення. Про які доплати йдеться, як вони нараховуються та які зміни у бойових виплатах заплановані, читайте на сайті ZAXID.NET.

Які доплати отримують військові

Доплати військовим відомі як «бойові». Таких доплат є кілька видів, йдеться на сайті Міноборони:

100 тис. грн отримують військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій, також цю суму виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення і зберігають на час перебування в полоні, зникнення безвісти;

50 тис. грн виплачують тим, хто виконує бойові чи спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій; Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

30 тис. грн отримують військові, які виконують завдання згідно з бойовими наказами поза межами передової.

Є ще одна виплата – це 70 тис. грн для тих, хто воював на передовій чи у ворожому тилу сумарно 30 днів. Ця виплата не замінює винагороду в 100 тис. грн, а є додатковою. Якщо пробути на передовій в сукупності один місяць, розмір «бойових» становитиме 170 тис. грн.

Як розраховуються бойові виплати

Сума додаткових грошових виплат вказана за місяць і нараховується пропорційно до кількості днів, впродовж яких військовослужбовець виконував зазначені завдання.

Наприклад, доплату в 30 тис. грн отримують військовослужбовці в тилу, 100 тис. грн – ті, хто перебуває безпосередньо в окопах на лінії фронту. Якщо людина провела в тилу 20 днів, а в окопі 10 днів, то отримає додаткову виплату лише за цей термін – приблизно 53 тис. грн разом за місяць.

Доплати рахують за однаковою схемою і для військовослужбовців за контрактом, і для мобілізованих.

Які зміни в бойових доплатах заплановані

У червні стартувала анонсована раніше реформа ЗСУ, що, серед іншого, передбачає збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Про те, як зростуть виплати в тилу, можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET «Скільки заробляють військові на тилових посадах: пояснення».

Що стосується бойових доплат, то передусім ідеться про нову формулу доплати піхотинцям, штурмовикам, десантникам, які найактивніше беруть участь в бойових діях та яких в ЗСУ бракує.

Обговорюються так звані винагороди за ризик за системою «10/20/40», що передбачає:

10 тис. грн на день – за перебування на позиціях;

20 тис. грн на день – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистку);

40 тис. грн на день – за активні наступальні дії.

Згідно з планом, у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, зможе отримувати від 300 до 460 тис. грн на місяць. Для порівняння, зараз йдеться про суму в 170–190 тис. грн з усіма бойовими доплатами.