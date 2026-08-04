Мешканці площі Ринок, 19 готові скаржитись на McDonald's у міністерство
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 серпня
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Потребує масштабного відновлення. Будинок на Патона після ракетної атаки вже готують до капремонту.
Дискомфорту менше, та нарікань ще чимало. Протистояння мешканців і ресторану McDonald's на пл.Ринок,19 триває.
Від Стороженка до Шараневича. Для проїзду закрили наступну ділянку на Залізничній.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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