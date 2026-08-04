У вівторок, 4 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Потребує масштабного відновлення. Будинок на Патона після ракетної атаки вже готують до капремонту.

Дискомфорту менше, та нарікань ще чимало. Протистояння мешканців і ресторану McDonald's на пл.Ринок,19 триває.

Від Стороженка до Шараневича. Для проїзду закрили наступну ділянку на Залізничній. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати