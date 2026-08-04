ДБР викрило правоохоронцчя та військового у СЗЧ на організації дезертирства

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця та військового, який самовільно залишив місце служби, на організації дезертирства інших бійців. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, схему організувала жителька Київської області, яка залучила до неї правоохоронця. Він мав шукати водіїв, які інструктували військових, забирали їх із місць служби та перевозили до заздалегідь визначених місць.

Встановлено, що одну з таких втеч фігуранти організували у жовтні 2025 року. Вони за 13 тис. доларів допомогли військовому приховати факт дезертирства, а також обіцяли оформити йому бронювання та підроблені документи добровольчого формування територіальної громади.

У червні 2026 року слідчі ДБР зафіксували ще дві спроби вивезення військових за 5 тис. доларів з кожного. Крім того, з одного з бійців вимагали додаткові 2 тис. доларів за «вирішення питання» у разі його затримання правоохоронцями.

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ДБР затримало учасників схеми після одержання 7 тис. доларів у липні 2026 року. Організаторці та правоохоронцю оголосили підозри у пособництві дезертирству та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Одному з водіїв інкримінують пособництво дезертирству (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Крім того, з'ясувалося, що один із водіїв, який перевозив військових, сам перебував у СЗЧ. Йому додатково оголосили підозру у самовільному залишенні місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкції статей передбачають ув'язнення строком до 12 років.