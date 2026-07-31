Дрогобицькі чиновники обурені будівництвом в захисній зоні магістрального водогону

Дрогобицька міськрада заявила про загрозу надзвичайної ситуації, яка може вплинути на водопостачання Дрогобича та низки сіл (близько 100 тис. абонентів), через забудову над магістральним водогоном у селі Модричі. З’ясувалося, що біля траси поруч з водогоном в Моричах збудувало виробничий цех релоковане підприємство та вже ввело його в експлуатацію.

Як повідомили в Дрогобицькій міськраді, загроза надзвичайної ситуації на магістральному водогоні «Гірне – Дрогобич» виникла у зв’язку з проведенням капітального будівництва та виконанням вертикального планування ґрунту над магістральними водогонами діаметром 700 мм і 900 мм в районі села Модричі. 28 липня на місці будівництва провели засідання міської комісії ТЕБ та НС.

Начальник КП «Дрогобичводоканал» Роман Шагала розповів, що згідно з вимогами ДБН для водоводів та водопровідних мереж діаметром до 1000 мм має бути забезпечена санітарно-захисна смуга не менше 10 метрів від зовнішньої стінки трубопроводу. За його словами, через земельну ділянку, на якій споруджується будівля, проходить один із магістральних водогонів, а інший розташований поруч на відстані приблизно 2–3 метрів.

«Таке розміщення будівлі відносно магістральних комунікацій, за інформацією підприємства, є грубим порушенням державних будівельних норм», – йдеться в повідомленні Дрогобицької міськради.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На місці провели виїзне засідання комісії ТЕБ та НС

Також в мерії висловили занепокоєння щодо насипання значних обсягів ґрунту у місці пролягання водогону. У результаті цього, за даними «Дрогобичводоканалу, комунікації опинилися на глибині понад чотири метри, а додаткове навантаження створює ризик механічного пошкодження чавунних трубопроводів. Також ускладнюється доступ до мереж для проведення аварійних та експлуатаційних робіт.

«У разі пошкодження магістрального водогону існує висока ймовірність виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Під загрозою може опинитися безперебійне централізоване водопостачання для мешканців Дрогобича та навколишіх сіл: Модричі, Раневичі, Почаєвичі та Михайлевичі», – йдеться в повідомленні Дрогобицької мерії.

Мер Дрогобича Тарас Кучма каже, що не знає, хто здійснив будівництво в захисній зоні магістрального водогону.

«Ми звідки знаємо. То Київ дає дозвіл. Взяли на нашому водогоні, який постачає воду на весь Дрогобич, поставили капітальну будівлю, насипали чотириметровий вал, який може роздавити трубу. Це катастрофа. Це земля на території Трускавецької громади, але наша труба пролягає. Вони (підприємці – ред.) кажуть, що дадуть гарантійний лист і дозвіл на проведення робіт, якщо станеться аварія на водогоні. Вони просто не розуміють, що таке водогін і що таке захисні зони», – розповів Тарас Кучма ZAXID.NET.

За словами мера, міська рада подала скарги у всі інстанції (правоохоронні органи, Державну інспекцію архітектури та містобудування України, а також до Державної екологічної інспекції) та очікує відповіді.

Село Модричі належить до Трускавецької громади. Зі слів мера Трускавця Андрія Кульчинського, на приватній земельній ділянці розташувалося релоковане виробництво.

«Власник ділянки домовився з релокованим бізнесом про спільну господарську діяльність. Релокований бізнес зі сходу України із сендвіч-панелей зводить тимчасовий цех для виробництва», – каже Андрій Кульчинський ZAXID.NET. Що саме вироблятимуть в згаданому цеху, він не уточнив.

Мер Трускавця вважає, що проблема виникла через те, що «Дрогобичводоканал» не має оформлених документів щодо відведення землі для захисної зони водогону.

«На жаль, щодо магістрального водогону, який пролягає через населені пункти Трускавецької громади, водоканал не має виділеної землі та договірних умов, де чітко пише, що там йдуть труби. Закопали трубу за царя Гороха і все. Цей цех вже введений в експлуатацію. Мала бути відведена ділянка і оформлене право користування для водоканалу, тоді там ніхто нічого не зміг би будувати», – додав Андрій Залівський.

За його словами, Трускавецька міськрада не давала дозволів на розміщення релокованого виробництва, оскільки це не її повноваження.

«Склалася патова ситуація. Тут хіба звертатися в суд. Тут не має впливу ні Трускавецька міська рада, ні Дрогобицька, а тільки суд, бо це господарські відносини», – вважає мер Трускавця.