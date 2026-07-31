Вулиці міста заполонили сотні босоногих молодих людей, парки стали місцем для ночівлі просто неба, а пляжі переповнені мігрантами.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що у п’ятницю, 31 липня, за останні 24 години прорвалося щонайменше 49 тис. мігрантів до Сеути, іспанського анклаву, що розташоване на північному узбережжі Африки. Мігранти надалі проривають кордон морем і сушею. Щонайменше 24 людини загинули під час спроби перетнути кордон. Про це повідомляє іспанська газета El Mundo.

Відео масового прориву мігрантів до іспанського міста Сеута почали поширюватися у мережі в четвер, 30 липня. На оприлюднених відео видно, як сотні людей перепливають море на надувних колах через район прикордонної дамби Тарахаль, оминаючи сухопутний кордон, після чого безперешкодно заходять до міста. Деякі з них вигукують: «Хай живе Іспанія».

Відео CNN

За даними іспанського уряду, прибули близько 200 бійців спеціальних поліцейських підрозділів та 60 військовослужбовців. Проте правоохоронці не застосовують силу для стримування натовпу, також вони надають допомогу пораненим та забезпечують проведення гуманітарних заходів. Через ситуацію з мігрантами мер Сеути Хуан Хесус Вівас закликав центральний уряд оголосити надзвичайний стан.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як пише місцева газета El País, стрімкий наплив мігрантів за лічені години перетворив місто, в якому населення близько 83 тис. людей, на місце безладу, де панує «абсолютний хаос». Вулиці заполонили сотні босоногих молодих людей, парки стали місцем для ночівлі просто неба, а пляжі переповнені мігрантами.

Однією з можливих причин різкого збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити до Сеути, міжнародні ЗМІ називають зміни в міграційній політиці Іспанії. Як зазначає Reuters, нещодавно іспанський уряд розпочав програму, що передбачає легалізацію близько 500 тис. людей, які перебувають у країні без офіційного статусу. Після оголошення цієї ініціативи кількість звернень щодо оформлення документів суттєво зросла.

Водночас на початку липня Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, яке також може вплинути на ситуацію з нелегальними мігрантами. За цим рішенням мігрантів, яких рятують або затримують у морі дорогою до Сеути чи Мелільї, не можна швидко депортувати назад до Марокко.

У п’ятницю, 31 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес разом із міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою відвідають Сеуту, щоб особисто оцінити ситуацію, яка склалася через масовий наплив мігрантів.

Відео Bloomberg

Разом з тим, в Італії вже відреагували на загострення міграційної ситуації в Сеуті. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що масове порушення зовнішнього кордону Європейського Союзу може змусити країни-члени вдатися до жорсткіших заходів, зокрема розглянути можливість тимчасового призупинення дії Шенгенських правил щодо Іспанії.

До слова, розташована на узбережжі Марокко Сеута є суверенною територією Іспанії та частиною Шенгенської зони. Водночас місто відділене від материкової Іспанії Гібралтарською протокою, тому потрапити звідти до Європи без перевірки документів неможливо. Саме через це Сеута вже багато років залишається одним із головних напрямків для нелегальної міграції. Рекордний наплив мігрантів з Африки в іспанське місто Сеута востаннє відбувся у травні 2021 року. Тоді за добу близько 5 тис. мігрантів, серед яких близько тисячі неповнолітніх, нелегально дісталися до міста на надувних човнах та рятувальних кругах.