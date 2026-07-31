Трамп наголосив, що США прагнуть досягнути миру між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Водночас раніше він запевняв, що США нададуть відповідну ліцензію. Про це Трамп сказав у телефонному інтерв’ю для газети Financial Times, оприлюдненому 31 липня.

«Це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми, власне, не видаємо ліцензій на обладнання», – сказав Трамп і додав, що США все ще «розглядають це питання».

Трамп заявив FT, що його увага зосереджена на припиненні війни між Росією та Україною. За його словами, найближчими днями двоє його посланців – Джаред Кушнер і Стів Віткофф – вперше відвідають Україну.

«Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна між Україною та Росією закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми прагнемо миру», – сказав він.

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Нагадаємо, 8 липня на саміті НАТО в Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети». Ці ракети є одним із ключових елементів захисту України від російських балістичних атак.

Після зустрічі з президентом США у Білому домі 28 липня український президент повідомив, що Трамп погодився продовжити роботу з ліцензіями для України на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot за ліцензією США. Ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot виробляють оборонні компанії Lockheed та RTX, з представниками яких Зеленський вже мав зустрічі.