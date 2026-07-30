Олексій Білошицький очолив Департамент патрульної поліції

У четвер, 30 липня, тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе представив нового начальника Департаменту патрульної поліції. Ним став полковник поліції Олексій Білошицький.

Олексій Білошицький замінив на посаді Євгенія Жукова, який 19 квітня подав у відставку на тлі скандалу через дії патрульних поліцейських під час стрілянини в Голосіївському районі Києва.

За словами Максима Цуцкірідзе, Олексій Білошицький «стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком». Під час повномасштабного вторгнення Білошицький брав участь у створенні бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі.

«Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи», – сказав Максим Цуцкірідзе.

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За даними сайту «Вечірній Київ», Олексій Білошицький народився 9 червня 1984 року у Вінниці. У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Також він здобув кваліфікацію магістра філософії, закінчивши Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

З 2008 до 2015 року він займався приватною адвокатською практикою. Із 2016 року обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Кадрові зміни в поліції

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва колишній український військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули семеро людей.

Наступного дня, 19 квітня, у мережі з’явилося відео стрілянини, на якому видно, як двоє поліцейських після перших пострілів почали тікати від стрільця. Водночас на місці інциденту разом із нападником залишалися цивільні.На тлі скандалу тодішній керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. 21 квітня тодішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про призначення Євгенія Жукова радником голови Національної поліції.

16 липня Верховна Рада затвердила склад уряду Сергія Корецького, який очолив Кабінет Міністрів після звільнення Юлії Свириденко. В уряді Корецького посаду міністра внутрішніх справ обійняв Іван Вигівський, який до цього очолював Національну поліцію. 17 липня Кабінет Міністрів призначив генерала поліції другого рангу Максима Цуцкірідзе тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України. Водночас