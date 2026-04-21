Євгеній Жуков звільнився після скандалу навколо втечі патрульних

Начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, який подав у відставку через втечу патрульних під час теракту в Києві, призначили радником голови Національної поліції. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив під час зустрічі з журналістами міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, на новій посаді Євгеній Жуков буде займатися питаннями «залученості поліції у війну». Тим часом обовʼязки начальника Департаменту патрульної поліції тимчасово виконуватиме заступник Жукова генерал Олександр Фацевич.

Ігор Клименко наголосив, що «особисто дуже поважає» Євгена Жукова, зазначивши, що це людина, яка «займалася війною».

«”Хижак” чудово воює. Але морально перебувати на посаді, коли — і вчора ми з ним про це говорили — двоє поліціянтів припустилися великої помилки під час виконання своєї основної функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, він ухвалив рішення. І він сказав: “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”. Але я дуже хотів, аби він залишився в команді», – сказав Клименко.

За словами Клименка, хоч позиція Жукова щодо відставки була його особистою, за висновками службового розслідування наразі зняли з посад усю вертикаль – від командира взводу до начальника управління патрульної поліції міста Києва. Міністр припустив, що це ще не всі кадрові рішення, оскільки їх ухвалює голова Нацполіції.

«Але моя вимога – призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ, винятково людей, які пройшли бойові дії», – сказав Клименко.

Нагадаємо, 18 квітня в Голосіївському районі Києва колишній військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Чоловік почав стріляти в людей з травматичної зброї, потім підпалив свою квартиру та дістав карабін. Згодом він увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники. Внаслідок теракту загинули семеро людей, ще щонайменше 14 отримали поранення.

Наступного дня, 19 квітня, у мережі зʼявилось відео стрілянини, на якому видно, що двоє поліцейських втекли після перших пострілів. Водночас на місці інциденту з вбивцею залишились цивільні громадяни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування, поліцейських відсторонили, а 20 квітня повідомили їм про підозри у службовій недбалості.

На тлі скандалу про втечу патрульних поліцейських начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Він засудив дії своїх підлеглих та запевнив, що безпосередні керівники патрульних також будуть притягнуті до відповідальності. Крім того, Євгеній Жуков заявив, що патрульні поліцейські мали одразу ліквідувати стрільця.

Що відомо про Євгенія Жукова

Євгеній Жуков народився 15 липня 1986 року у місті Коломия Івано-Франківської області. Вищу військову освіту здобув у Одеському інституті сухопутних військ, де навчався на факультеті аеромобільних військ. З 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді, що дислокується у Миколаєві, обіймав керівні посади – від командира взводу до заступника командира батальйону. У 2014 році Євгеній Жуков з позивним «Маршал» захищав Україну на Сході, зокрема, брав участь у боях за Донецький аеропорт. У серпні 2014 року отримав вогневе поранення обличчя.

У вересні 2015 року Жукова призначили заступником начальника Департаменту патрульної служби МВС. 11 листопада він обійняв посаду начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.