Петер Мадяр наголосив, що Будапешт і надалі виступає проти прискореного вступу України до ЄС

Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення прав угорської меншини на Закарпатті. Про це 3 червня повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр у своїх соцмережах.

«Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує сотні тисяч людей. Ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на рівні угорських та українських експертів, у яких брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви», – заявив Мадяр.

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За його словами, українська влада взяла на себе зобов’язання найближчим часом внести погоджені зміни до національного законодавства.

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«Зобов’язання України будуть відображені також у плані дій, який Україна має виконати перед Європейським Союзом. Якщо це відбудеться, уряд Угорщини дасть згоду на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України», – пояснив угорський прем’єр.

Водночас він наголосив, що Будапешт і надалі виступає проти прискореного вступу України до Євросоюзу. Мадяр додав, що якщо Київ успішно закриє усі 33 переговорні розділи протягом наступних 10–15 років, в Угорщині проведуть юридично обов’язковий референдум щодо підтримки членства України в Євросоюзі.

Додамо, що українська сторона наразі офіційно цю заяву не коментувала.

До слова, у травні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Закарпатській області понад 100 тис. угорців нібито не мають базових прав людини, зокрема права на «адміністративну автономію». Він наголосив, що Будапешт готовий до нового етапу у відносинах з Україною за умови забезпечення цих прав для угорської громади.

Водночас раніше Мадяр мав зустріч із мером Берегового Золтаном Бабяком. Співрозмовники обговорили підтримку угорської громади на Закарпатті та можливість відновлення конструктивних відносин між Україною та Угорщиною. Баб’як у розмові з угорським посадовцем наголошував, що на Закарпатті немає утисків угорської національної спільноти.