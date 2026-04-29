Золтан Баб'як (зліва) зустрівся з Петером Мадяром (справа) 28 квітня

Мер міста Берегове Золтан Баб'як заявив у вівторок, 28 квітня, на зустрічі з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром, що в Україні немає утисків угорської національної спільноти.

За словами Баб’яка, який є етнічним угорцем, угорська громада в Україні, як і інші національні спільноти, отримує підтримку держави на різних рівнях. Він наголосив, що питання прав угорської меншини врегульовані законодавством і реалізуються на практиці.

«Про жодні утиски прав національної спільноти мова не йде», – наголосив мер, додавши, що між владою та представниками громади триває постійний діалог щодо питань, які потребують додаткового врегулювання.

Президент Володимир Зеленський, за словами Баб’яка, особисто приділяє увагу питанням угорської громади, про що свідчать його зустрічі з представниками національної спільноти.

Міський голова також зазначив, що в громади Закарпаття, де проживають угорці, вкладаються значні ресурси для розвитку інфраструктури. Крім того, сфери освіти та культури фінансуються з державного і місцевих бюджетів, що дозволяє забезпечувати освітні послуги для угорської меншини. Окремо Баб’як звернув увагу на те, що представники угорської громади займають керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

«Україна на законодавчому рівні прийняла важливі рішення, які зараз дозволяють забезпечити дотримання прав українських угорців в освіті, культурі, побуту та інших сферах життєдіяльності громади», – додав він.

Водночас майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі заявив, що Україна має завершити понад десятиліття законодавчих обмежень щодо угорської громади Закарпаття та повністю відновити її культурні, мовні, адміністративні й освітні права.

Політик також наголосив, що питання національних меншин стане одним із ключових для покращення відносин між країнами. За його словами, нинішні суперечки навколо прав угорської меншини значною мірою стали наслідком політики уряду Віктора Орбана, який використовував цю тему у внутрішньополітичних цілях.

Золтан Баб’як керує Береговим з 2013 року: спочатку він виконував обов’язки мера, а згодом кілька разів поспіль вигравав вибори. Зараз 54-річний очільник громади вважається головним політичним представником угорської спільноти краю. Він народився в Береговому в угорській родині, а диплом економіста здобув у Будапештському університеті економічних наук. Баб’яку вдалося стати об’єднавчою фігурою для регіону, адже на останніх виборах його висунули спільним кандидатом від обох великих угорських партій – КМКС та УМДС.

Нагадаємо, у лютому Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови, серед яких був план захисту національних меншин.