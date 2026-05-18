Дарія Гусяк провела у тюрмах і таборах 25 років

Останній звʼязковій Романа Шухевича Дарії Гусяк було лише 26, коли її заарештували радянські спецслужби. Рік допитів у тюрмі на Лонцького, психотропні препарати, катування і крики матері за стіною – усе це вона пережила, але не видала місце переховування головнокомандувача УПА. Після арешту на неї чекали ще 25 років тюрем, таборів і заслання. На Львівщину вона повернулася лише у незалежній Україні.

У День пам’яті жертв політичних репресій та з нагоди Міжнародного дня музеїв у Львові згадали Дарію Гусяк – останню зв’язкову головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Її історію розповіла наукова співробітниця Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Ольга Партика.

19-річна Дарія Гусяк (фото з Вікіпедії)

Дарія Гусяк народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці в родині, для якої український визвольний рух був частиною життя. Її батько Юрій Гусяк – січовий стрілець і керівник товариства «Сільський господар» у Трускавці. У 1939 році його заарештувала радянська влада і заслала до Архангельська. Додому він уже не повернувся.

Не менш трагічною була й історія родини матері. Двоюрідного брата Марії Гусяк – члена ОУН Дмитра Данилишина – стратили у львівській тюрмі «Бригідки». Саме його ім’ям нині названа вулиця, на якій розташоване це місце.

Ольга Партика розповідає про Дарію Гусяк

Дарія навчалася у народній школі в Трускавці, а згодом – у торговельній гімназії в Дрогобичі. У націоналістичний рух вона включилася ще зовсім молодою.

«На Дарію великий вплив мав двоюрідний брат Роман Різняк “Макомацький”. Від 1939 року вона активно співпрацювала з ОУН, а хата Гусяків перетворилася на осередок націоналістичного руху. Коли туди з обшуками навідалися енкаведисти, Дарію вже не застали», – розповідає Ольга Партика.

Справа Дарії Гусяк

Згодом у Стрию зв’язкова Шухевича Катерина Зарицька доручила їй шукати конспіративні квартири для генерала УПА. А від 1947 року Дарія Гусяк сама стала його зв’язковою. На Великдень 1948 року в лісі біля села Грімне вона офіційно вступила до ОУН. Присягу в неї приймав сам Роман Шухевич.

Арештували Дарію Гусяк 2 березня 1950 року. Її відправили до тюрми на Лонцького, де почався рік безперервних допитів. Радянські спецслужби намагалися будь-якою ціною дізнатися, де переховується Шухевич. Їй давали психотропні препарати, катували, випалювали нігті. Особливо жорстоким був психологічний тиск: у сусідній камері били її матір, і Дарія чула її крики через стіну. Попри це, вона мовчала.

Коридор колишньої вʼязниці на Лонцького, де відбула перший рік увʼязнення Дарія Гусяк

Зрештою енкаведисти вдалися до іншого методу. До камери підсадили агентку «Розу», яка зуміла увійти в довіру до виснаженої жінки. Боячись втратити глузд через препарати і тортури, Дарія написала записку та передала її через агентку. Спецслужби вистежили хлопця, який ніс повідомлення, і вийшли на будинок у Білогорщі, де переховувався Роман Шухевич.

Там головнокомандувач УПА прийняв останній бій. Згодом у цьому будинку облаштували музей, який 2024 року знищив російський дрон.

Кабінет слідчого в тюрмі на Лонцького

Після року допитів Дарію Гусяк перевезли до Києва на суд. Їй присудили 25 років ув’язнення. Вона пройшла через Верхньоуральську тюрму, Володимирський централ і мордовські табори. Там зустріла своїх посесетер з українського підпілля – Ольгу Ільків, Галину Дидик, Катерину Зарицьку. Вони відмовлялися співпрацювати з радянськими каральними органами і підтримували одна одну в таборах.

Тюремні фотонегативи Дарії Гусяк

Дарія Гусяк стала однією з останніх політв’язнів, які вийшли з мордовських таборів. У 1975 році вона повернулася в Україну. Їй був 51 рік, половину життя вона провела в неволі. Але навіть тоді їй заборонили жити у Львові чи загалом на Галичині. Оселилася вона у Волочиську на Хмельниччині, разом з Катериною Зарицькою.

Політув’язнені Катерина Зарицька, Надія Світлична, Дарія Гусяк після виходу з таборів. Березень 1978 р. (фото Memory of Nations)

До Львова Дарія Гусяк повернулася аж у 1995 році – вже за незалежної України. Вона займалася громадською діяльністю, допомагала колишнім політв’язням.

Та минуле не відпускало її до кінця життя. Навіть після того, як «Тюрму на Лонцького» перетворили на меморіальний музей, Дарія Гусяк так і не змогла переступити її поріг. Їй все вчувалися крики матері.

У серпні 2022 року її не стало. Поховали Дарію Гусяк на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Тюрма на Лонцького нині є меморіальним музеєм, але там досі збереглися сліди колишніх політвʼязнів

А будівля, де її катували понад 70 років тому, стоїть у центрі Львова й досі. В’язниця, що пережила три окупаційні режими, у березні 2026 року зазнала дронової атаки – уже від нащадків тих, хто колись катував людей у цих стінах.

