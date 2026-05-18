DJ Military планує встановити рекорд України, зігравши 90-хвилинний сет на найвищій вершині України

У неділю, 24 травня, DJ Military планує встановити рекорд України, зігравши 90-хвилинний сет на найвищій вершині України. Подія, яка відбуватиметься під час «сезону тиші» у заповідній зоні, викликала резонанс серед любителів гірського відпочинку.

На проведення музичного заходу на Говерлі звернула увагу користувачка тредс Alina Mindareva. Вона виклала скриншот програми поїздки від закарпатського туроператора «Про Карпати». У програмі вказано, що до полонини Головческа (1400 м) туристів довозитимуть позашляховиками.

«Сезон тиші в горах, неконтрольований джипінг та просто неадекватна тусовка в місці, куди люди ходять відновлюватись. Гул буде всюди навкруги, про шкоду звірам взагалі мовчу. Не вмієте поважати природу, сидіть вдома», – йдеться в дописі.

У відповідь DJ Military (Віталій Кенідра) заявив, що усе буде в межах закону.

«Ніхто не збирається порушувати тишу. Сама фіксація (рекорду – ред.) має бути лише зі звуком, але це не дуже гучно. На власних авто ніхто не буде підніматися, все буде виноситися пішим ходом. Хоча розумію, що це ще той квест», – відповів діджей. Наразі цього допису в його тредсі немає.

Після скандалу компанія «Про Карпати» видалила анонс туристичної поїздки на Говерлу в неділю, 24 травня. При цьому в коментарі журналісту ZAXID.NET, який представився туристом, менеджерка фірми підтвердила, що тур відбудеться.

«У нас є ще вільні місця. В ціну туру входить трансфер до Ясіня. Там ми пересідаємо на транспорт з більшою прохідністю і їдемо на полонину. Звідти починається похід. На вершині проведемо 90 хвилин – такою зазначена тривалість виступу діджея», – розповіли в турфірмі.

Що кажуть в національному природному парку

Гора Говерла розташована на території двох національних природніх парків – Карпатського біосферного заповідника (Закарпаття) та Карпатського нацпарку (Прикарпаття).

У коментарі ZAXID.NET керівниця відділу еколого-освітньої роботи Карпатського національного природного парку Уляна Абрам’юк повідомила, що виступ діджея на Говерлі з заповідником не погоджували.

«З нашого боку ніхто не реєструвався. Думаю, що парк ні в якому разі не дав би дозвіл. У нас зараз період тиші. Крім того, це заповідна зона і звучання музики в ній – неприпустиме», – сказала Уляна Абрам’юк, зазначивши, що нацпарк звертався з цим меседжем до організаторів події.

Водночас у Карпатському біосферному заповіднику ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, щороку з 1 квітня до 15 червня в Україні триває «сезон тиші» – період, коли диким тваринам і птахам потрібен спокій для розмноження та виховання потомства.

За законом, у цей період обмежується діяльність, що може спричиняти підвищений рівень шуму та турбувати тварин у природному середовищі. Це стосується, зокрема, організації масових заходів із гучним звуковим супроводом (концерти, фестивалі тощо).