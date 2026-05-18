Ціни на пальне в Україні продовжують дорожчати

Популярні мережі автозаправних станцій, як-от UPG, OKKO, WOG та Socar, підвищили ціни на бензин 18 травня порівняно з показниками 15 травня на 1 грн за літр. Натомість мережа «Укрнафта», навпаки, знизила вартість бензину (преміум) на 3 грн/л, пише «РБК-Україна».

До слова, за останні два місяці державна мережа АЗС «Укрнафта» збільшила продажі у півтора раза та вийшла на перше місце серед роздрібних продавців пального.

Ціни на бензин сьогодні

Станом на 18 травня діапазон цін на бензин А-95 (преміум) становить – 71,982,9 грн/л, на бензин А-95 – 71,978,9 грн/л, на дизельне пальне (преміум) – 88,992,9 грн/л, на дизель – 86,4989,9 грн/л, на автогаз – 46,948,9 грн/л.

OKKO

бензин Pulls 100 – 88,90 грн;

бензин Pulls 95 – 81,90 грн;

бензин А-95 Євро – 78,90 грн;

ДП Pulls – 92,90 грн;

ДП Євро – 89,90 грн;

газ – 48,90 грн.

WOG

бензин 100 – 88,90 грн;

бензин 95 (Mustang) – 81,90 грн;

бензин 95 Євро – 78,90 грн;

ДП Mustang – 92,90 грн;

ДП Євро-5 – 89,90 грн;

газ – 48,90 грн.

SOCAR

бензин NANO 100 – 88,99 грн;

бензин NANO 95 – 82,99 грн;

бензин А-95 – 78,99 грн;

ДП NANO Extro – 92,99 грн;

ДП NANO – 89,99 грн;

газ – 48,99 грн.

«Укрнафта»

бензин 98 (Energy) – 81,90 грн;

бензин 95 (Energy) – 75,90 грн;

бензин А-95 – 72,90 грн;

бензин А-92 – 67,90 грн;

ДП (Energy) – 88,90 грн;

ДП – 86,90 грн;

газ – 46,90 грн.

Експерти ринку зазначають, що в травні ситуація з цінами на пальне дещо стабілізувалася. Наразі не йдеться ні про різкий обвал цін, ні про суттєве здорожчання. Високі ціни зберігаються через імпортну залежність, логістику, курс валют, податки та ситуацію на зовнішньому ринку нафтопродуктів.

Паливний кешбек продовжує діяти

Раніше уряд ухвалив рішення про продовження державної програми «Кешбек на пальне» до 31 травня 2026 року. Водночас є певні зміни у виплатах, які стосуються ліміту. З 1 травня максимальний розмір кешбеку – 500 грн на місяць для одного користувача замість попередніх 1000 грн. Відсотки повернення залишились без змін:

15% – за дизель;

10% – за бензин;

5% – на автогаз.

Нарахований кешбек слід використати до 30 червня 2026 року. Гроші можна витрачати на комунальні та поштові послуги, благодійність і підтримку ЗСУ, а також книги та іншу друковану продукцію українського виробництва.