Ціни на бензин і дизель пішли вниз

В Україні найближчими днями можуть суттєво знизитися ціни на пальне. На окремих автозаправних станціях вартість уже почала падати, а гуртові ціни на дизельне пальне демонструють різкий спад. Про це повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, у мережах так званих «зелених» АЗС ціни зранку знизилися на 2 грн за літр, а «Укрнафта» зменшила вартість пального на 1 грн/л.

Куюн зазначив, що вже в суботу, 9 травня, стартують гуртові відвантаження дизельного пального по 74 грн за літр. За його оцінками, це може призвести до зниження роздрібних цін на дизель до 80–82 грн/л упродовж 7–10 днів. Для порівняння, ще у четвер, 7 травня, середня ціна дизеля на АЗС становила близько 89 грн/л.

Експерт пояснив здешевлення традиційним для ринку фактором – розворотом світових нафтових котирувань. Через різкі коливання багато трейдерів закупили великі обсяги пального на пікових цінах і тепер зазнають збитків.

Водночас він зауважив, що темпи здешевлення залежатимуть від ситуації на світовому ринку. За словами Куюна, учасники ринку прагнуть повернення до нижчих цін, оскільки тоді попит на пальне помітно зростає.

Зміни на паливному ринку в Україні

Як писав ZAXID.NET, за останні два місяці державна мережа АЗС «Укрнафта» збільшила продажі у півтора раза та вийшла на перше місце серед роздрібних продавців пального. Це, за словами Куюна, означає посилення конкуренції між мережами АЗС, що також сприятиме зниженню цін і надалі.

Втім, експерт попередив, що ситуація залишається нестабільною. Ф’ючерсні настрої ринку вже демонструють певне зростання, а сьогодні, 8 травня, з’явилися новини про нове подорожчання нафти. Через це прогнози щодо цін можуть змінитися вже найближчими днями.