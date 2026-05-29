Торік Росія завдала удару по індустріальному парку Sparrow у Львові

Міністерство економіки погодило заявку на 91 млн грн державної допомоги для індустріального парку Sparrow Park Lviv. Про це у фейсбуці повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.Восени 2025 року парк був частково зрйнований внаслідок російської ракетної атаки по Львову.

Фінансування спрямують на відновлення промислової інфраструктури парку.

«Запрацювала ще одна програма політики «Зроблено в Україні» – стимулювання індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли», – наголосила очільниця уряду.

За словами Юлії Свириденко, загалом у держбюджеті на 2026 рік на підтримку індустріальних парків передбачено 1 млрд грн.

Як писав ZAXID.NET, Sparrow Park Lviv – один із перших індустріальних парків Львова, розташований у промзоні «Сигнівка». Будівництво першої черги стартувало у 2021 році та завершилось у 2023-му. Загальна площа приміщень – 113 тис. м².

Ініціатором проєкту є Sparrow Capital (власник – Максим Чухен). Вартість комплексу – 1,9 млрд грн, вартість побудованих комунікацій – 50 млн грн.

Sparrow Park Lviv було зруйновано російським ракетним обстрілом на початку жовтня 2025 року, після чого парк призупинив роботу, повідомляв«Інтерфакс-Україна».