Кабмін оновив правила бронювання працівників критичних підприємств
Основні зміни стосуються середньої заробітної плати
Кабінет Міністрів оновив правила бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, які визначені критично важливими для економіки та держави під час дії воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, опублікованому у пʼятницю, 22 травня.
Кабмін своїм рішенням підвищив вимоги до середньої заробітної плати працівника – тепер вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 грн. Водночас для критично важливих підприємств, що працюють у прифронтових населених пунктах, вимоги до рівня зарплати залишаються без змін – 21 618 грн.
Крім того, уряд уточнив правила врахування працівників у квоту бронювання. Працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації й працюють за сумісництвом на іншому підприємстві, враховуватимуть у квоту лише за одним місцем роботи.
Також зазначається, що протягом місяця центральні та обласні органи влади мають повторно затвердити критерії критичності підприємств та погодити їх із Міністерствами економіки й оборони. Крім того, протягом трьох місяців планують переглянути статус підприємств, які раніше вже визнали критично важливими.
«Впродовж усього перехідного періоду уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинна критичність підприємств зберігається. Також зберігається чинне бронювання військовозобов’язаних за цими підприємствами. Отже, у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями», – наголосили у Мінекономіки.
Нагадаємо, 15 травня Кабмін скасував обмеження щодо виїзду за кордон для всіх жінок.