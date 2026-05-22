На курорті буде шестиповерховий апарт-готель із СПА, ski-room, бюветом та укриттям

На гірськолижному курорті «Плай» поблизу села Плав'я у Стрийському районі побудують шестиповерховий апарт-готель на понад 170 номерів з підземним паркінгом та бюветом мінеральних вод. Після будівництва готелі курорту прийматимуть удвічі більше гостей.

Дочірнє підприємство «Плай» оголосило про намір побудувати в урочищі Івашковець-Довжки біля села Плав’я апарт-готельний комплекс на ділянці 1,3 га. Новий готель розташується на території всесезонного курорту «Плай», йдеться в описі планованої діяльності.

Він матиме шість поверхів та буде розрахований на понад 170 номерів. У готелі будуть підземна парковка на 130 місць та укриття, спеціальна кімната для лижного обладнання (ski-room), СПА-салон, приміщення для занять йогою, бар з бюветом мінеральних вод тощо.

«Готельний комплекс повинен задовольнити попит в готельних послугах для відпочинку, перебування під час уїк-ендів, зупинці під час подорожування, влаштування і проведення конференцій, надання комплексу ресторанних послуг», – йдеться в описі. Загалом новий об’єкт матиме 3,9 тис. м2.

Нагадаємо, гірськолижний курорт «Плай» у Стрийському районі у вересні 2024 року купили співвласники ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Олег Денис і співвласник молочної ферми «Мукко», ексголова Львівської ОДА Микола Кміть. Вартість покупки тоді не розголошували. За даними «Forbes Україна», вони могли придбати курорт за 10–15 млн доларів.

Курорт має три готелі, мотель, окремі котеджі для проживання. У «Плаї» в готелях близько 160 номерів на 300 людей – це без урахування котеджів, в яких можуть проживати до 10 людей . На території є п’ять ресторанів, спа-центр, два літні басейни, конференц-комплекс, критий спортивно-розважальний комплекс, лижна школа, боулінг, музей і церква.

У разі побудови нового об’яєкта номерний фонд у готелях «Плаю» зросте вдвічі.

У 2024 році власники «Плаю» повідомляли, що згодом планують вкласти у розбудову курорту 400 млн грн, зокрема хочуть побудувати ще один готель і нові котеджі.

Власником ДП «Плай» на 100% є ТзОВ «Плай Менеджмент». Його бенефіціари це Микола Кміть та три ліхтенштейнські компанії «БІ Текнолоджіс Маркет Анштальт», «Лілас Інвест Анштальт», «Перфект Бізнес Сервіс». Кожен з них має по 24% у статутному капіталі. Ще 4% має стрийський бізнесмен і менеджер групи компаній «Плай» Назар Бойчук, йдеться на платформі YouControl.

Власником «БІ Текнолоджіс Маркет Анштальт» є співзасновник технологічної корпорації SoftServe Тарас Кіцмей. Бенефіціари «Лілас Інвест Анштальт» та «Перфект Бізнес Сервіс» у держреєстрі не розкриті, проте найімовірніше це інші «софтсервівці» Ярослав Любінець та Олег Денис.