Один із засновників SoftServe має курячу ферму поблизу Перемишлян

Компанія «Наварос», що належить одному з власників технологічної компанії SoftServe Юрієві Василику, запланувала реконструювати власну птахофабрику з вирощування курей-бройлерів на Львівщині. Після оновлення потужність ферми поблизу Перемишлян має зрости втричі – з 0,5 млн до 1,5 голів птиці на рік.

Як йдеться в повідомленні про планову діяльність, у селі Коросно колишнього Перемишлянського району ТзОВ «Наварос» має птахофабрику, де вирощують курей-бройлерів. Наразі її продуктивність становить близько 500 тис. голів на рік. Компанія планує провести реконструкцію трьох наявних курників, добудувати четвертий, а також кілька допоміжних будівель. Завдяки оновленню потужність птахоферми має збільшитися втричі – до майже 1,5 млн голів птиці на рік.

«Планована діяльність має позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів», – наголошено в повідомленні компанії.

Згідно з даними платформи Vkursi, ТзОВ «Наварос» було зареєстровано у грудні 2021 року у Коросному. Компанія займається вирощуванням свійської птиці. Торік вона задекларувала 21,95 млн грн доходу, проте була збитковою – чистий збиток у 2024 році становив 4,02 млн грн. Офіційно в компанії, що володіє птахофабрикою, працює 5 людей.

Бенефіціарним власником товариства «Наварос» вказаний житель Сокільників Юрій Василик. Він – співвласник однієї з найбільших українських технокомпаній SoftServe (інформаційні технології та розробка програмного забезпечення).

У 2021 році Юрій Василик потрапив до рейтингу 100 найбагатших українців, який уклали журнал НВ та інвестиційна компанія Dragon Capital. Його статки тоді оцінили у 131 млн доларів.

З-поміж власників SoftServe Юрій Василик – не єдиний, хто дотичний до сільського господарства. Як писав ZAXID.NET, інший бенефіціар ІТ-компанії Тарас Кицмей цьогоріч навесні почав будувати коров’ячу ферму у селі Долішнє Моршинської громади.

Наразі у західному регіоні, зокрема на Львівщині, спостерігається бум будівництва нових або розширення чинних птахофабрик. Зокрема, група «Агроль» планує побудувати два птахокомплекси для бройлерів біля Глинян та Золочева сукупною потужністю 7 млн голів на рік, група «Оліяр» має намір звести біля Щирця ферму для несучок потужністю 1,65 млн яєць в добу. Окрім того, на Золочівщині планують будувати птахофабрики для вирощування бройлерів компанії «Адванс Захід» (до 1 млн тушок на рік) та «Дак Агро» (до 1,5 млн тушок на рік).