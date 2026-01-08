Пацієнтка виходить після сеансу фототерапії

Минулого місяця вперше у 4-й міській поліклініці Львова запровадили сучасну вузькосмугову ультрафіолетову фототерапію (UVB 311 нм) – доказовий метод лікування псоріазу та інших хронічних дерматологічних захворювань, який понад 20 років широко застосовують у дерматологічній практиці в усьому світі. Цією послугою вже скористалися 55 пацієнтів. Ще один такий кабінет відкривають у п’ятницю, 9 лютого, у 5-й міській поліклініці, повідомила пресслужба ЛМР.

Апарат Psorolite 100–6, що встановили у 4-й міській поліклініці (на просп. Червоної Калини, 68) профінансувала Львівська міська рада. Його вартість – 459 тис. грн. Апарат для 5-ї поліклініки також придбали за кошти міста.

«Це єдині у Львові комунальні апарати, де така послуга надається безкоштовно. Процедури доступні пацієнтам у межах Програми медичних гарантій НСЗУ, а також на платній основі – для тих, хто хоче пройти лікування без скерування лікаря. Попит на фототерапію у Львові дуже високий, а раніше в жодній міській поліклініці такої послуги не було», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Скористатися фототерапією зможуть не лише задекларовані пацієнти поліклінік, а й мешканці інших районів Львова. Для цього необхідно мати скерування до лікаря-дерматолога та записатися на прийом до фахівця у 4-й або 5-й міській поліклініці.

В міському управлінні охорони здоров’я наголошують, що процедури фототерапії призначають виключно лікарі-дерматологи після огляду пацієнта. Спеціаліст індивідуально визначає дозу опромінення, частоту сеансів та тривалість курсу лікування з урахуванням типу шкіри, діагнозу та супутніх станів здоров’я. Зазвичай фототерапію проводять 2–3 рази на тиждень, а повний курс лікування може складати 20–30 і більше сеансів.