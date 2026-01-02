У Календар обов'язкових щеплень внесли зміни

З 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності зміни до Національного календаря профілактичних щеплень. Вони передбачають розширення переліку обов’язкових щеплень, оновлення схем вакцинації, зміни віку та впровадження сучасних комбінованих вакцин, нагадують у МОЗ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, імунізація щорічно запобігає від 3,5 до 5 мільйонам смертей у світі. Вакцинація залишається найбезпечнішим та найефективнішим способом захисту від небезпечних інфекцій.

Оновлений Національний календар щеплень захищає від 11 інфекцій (раніше було 10), а саме: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку, Hib-інфекції, а відтепер – і інфекції, що зумовлена вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Що змінилося у Календарі щеплень?

Основна мета змін, кажуть у МОЗ, зробити графік щеплень зручнішим для пацієнтів, зменшити кількість уколів під час візиту до медзакладу та підвищити рівень захисту населення.

Впроваджено вакцинацію проти ВПЛ-інфекції. Це нова вакцина в Календарі. Вона передбачає введення однієї дози дівчатам у віці 12–13 років. Це критично важливий крок для зниження рівня захворюваності та смертності першочергово від раку шийки матки у майбутньому. Вакцинація проти ВПЛ-інфекції також запобігає і іншій ВПЛ-патології (наприклад, рак анального каналу, папіломи тощо).

Оновлено схему вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК). Друга доза вакцини вводитиметься дітям у 4 роки (раніше – у 6 років). Це дозволить гарантувати надійний імунний захист дитини у дошкільному віці.

Повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). Усі дози (у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років) вводитимуться виключно у вигляді ін’єкцій інактивованої вакцини, перехід на використання якої відбувається згідно з стратегією ліквідації поліомієліту.

Оптимізовано схему проти гепатиту B. Нова схема (щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців) дозволяє використовувати сучасні багатокомпонентні комбіновані вакцини. Це суттєво зменшує кількість уколів під час візитів до медичних закладів для батьків. Проте для дітей з групи ризику залишається вакцинація в першу добу життя.

Усі вакцини, передбачені Національним калегдарем щеплень, наголошують у МОЗ, закуповуються за кошти дердавного бюджету,є наявними в Україні та безоплатними для громадян.