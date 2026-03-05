Через втому та невизначеність навіть дрібниці можуть викликати злість

Останнім часом багато людей помічають за собою одну зміну: вони швидше зляться. Дратує шум у транспорті, повідомлення в робочому чаті, довга черга в магазині або навіть випадкова фраза колеги. Те, що раніше здавалося дрібницею, тепер може викликати сильне роздратування або навіть агресію.

Психологи пояснюють: під час війни це поширена реакція психіки на постійний стрес, втому і невизначеність. Чому наш мозок реагує так гостро, звідки береться агресія і як навчитися контролювати злість – пояснює клінічна психологиня та членкиня асоціації УАКПТ Наталія Шейнич.

«Є дуже цікавий факт із нейронауки: наш мозок відчуває набагато більший стрес від невідомості. Для людини інколи простіше знати, що в майбутньому точно станеться щось неприємне, ніж довго жити з відчуттям, що ми не знаємо, що буде завтра або через тиждень», – пояснює психологиня.

Саме тому багато людей сьогодні переживають постійну внутрішню напругу, тривогу і підвищену дратівливість.

Чому невизначеність під час війни викликає агресію

Невідомість – один із найсильніших психологічних стресових факторів для людини.

Коли ми не знаємо, що буде завтра, мозок починає прокручувати різні сценарії розвитку подій. Він ніби намагається передбачити майбутнє, щоб підготуватися до небезпеки.

«Мозок тримає в голові всі можливі варіанти подій одночасно. Це створює сильний тиск на нервову систему – не лише психологічний, а й фізіологічний», – пояснює Наталія Шейнич.

У таких умовах нервова система перебуває у стані постійної готовності до небезпеки. Людина стає більш напруженою, тривожною і чутливою до будь-яких подразників.

Через це навіть дрібні побутові ситуації – затори, шум, непорозуміння на роботі або в родині – можуть викликати різку реакцію.

Фактично агресія стає способом розрядити накопичену напругу.

Агресія часто є реакцією на накопичений стрес. Фото з відкритих джерел

Чому ми шукаємо передбачуваність

Багато людей під час війни помітили нову звичку – постійно перевіряти новини. Деякі роблять це десятки разів на день. З точки зору психології це цілком зрозуміла поведінка.

«Люди інтуїтивно перевіряють новини, щоб дізнатися погані новини прямо зараз, навіть якщо інформація ще остаточно не підтверджена. Мозку легше отримати хоч якусь відповідь, ніж залишатися в невідомості», – каже Наталія Шейнич.

Однак така поведінка створює замкнене коло стресу.

Чим більше людина читає новин про небезпеку, втрати і загрози, тим більше напруги накопичується в нервовій системі. Через цю напругу мозок починає ще частіше шукати нову інформацію.

«Ми бачимо безліч негативних подій і тому відчуваємо напругу. А коли ми напружені – починаємо ще більше перевіряти новини, щоб нічого не пропустити. У результаті коло замикається, і наша агресія тільки зростає», – додає психологиня.

Саме тому багато людей помічають, що після тривалого перегляду новин вони стають більш дратівливими або емоційно виснаженими.

Як працює агресія у мозку

Коли людина відчуває небезпеку або сильний стрес, у мозку активується система швидких емоційних реакцій. Ключову роль тут відіграє структура мозку, яка називається амігдала (мигдалеподібне тіло), яка відповідає за миттєві емоції.

«Амігдалу можна уявити як маленьку дитину в нашому мозку, яка дуже яскраво реагує на події. Саме вона запускає сильні емоції – страх, злість, агресію», – пояснює Наталія Шейнич.

Однак у мозку є й інша система – префронтальна кора, яка відповідає за раціональне мислення, самоконтроль і регуляцію емоцій. Саме вона допомагає людині зупинитися, подумати і не реагувати імпульсивно.

«Префронтальна кора може посилати гальмівні сигнали до амігдали. Завдяки цьому інтенсивність першої емоційної реакції зменшується. Сама емоція злості не зникає, але її вплив на нас стає слабшим», – каже психологиня.

Тому люди здатні навчитися контролювати агресію, навіть якщо перша реакція була надто емоційною.

Чому мозок плутає «неприємно» і «нестерпно»

Ще одна важлива особливість роботи мозку – він не завжди розрізняє звичайний дискомфорт і справжню небезпеку.

Наталія Шейнич пояснює: «Наш мозок інколи не бачить різниці між тим, що для нас просто неприємно, і тим, що є справді нестерпним. Він може реагувати на звичайні життєві труднощі так, ніби це серйозна загроза».

Через це людина може різко реагувати навіть на відносно дрібні проблеми, наприклад, на пізнє повідомлення в робочому чаті, зауваження колеги чи шум навколо.

У такій ситуації мозок запускає одну з базових реакцій виживання: бий, біжи або завмри.

У людей, для яких більш характерна реакція «бий», напруга може проявлятися у вигляді агресії.

В умовах невизначеності люди стають більш дратівливими. Фото з відкритих джерел

Як навчитися контролювати агресію

Добра новина полягає у тому, що регуляцію злості можна тренувати.Один із способів – навчитися помічати автоматичні думки, які виникають у момент роздратування.

Наприклад, людина може подумати: «Це нестерпно. Люди просто жахливі». Але у таких випадках психологи радять спробувати сформувати більш нейтральну думку.

«Коли ми формуємо альтернативну думку, відбувається процес когнітивної переоцінки. У цей момент активується префронтальна кора мозку, яка допомагає нам краще регулювати емоції», – пояснює Наталія Шейнич.

Наприклад, замість різкої негативної можна сказати собі: «Інші люди теж можуть помилятися. Для них це може бути досвід».

Це не означає, що людина повинна повністю змінити свою емоцію. Але навіть невелике зниження напруги допомагає уникнути різкої реакції.

Техніка «термометр злості»

Наталія Шейнич рекомендує корисний інструмент – так званий термометр злості. Людина оцінює рівень своєї злості за шкалою від 1 до 10.

Наприклад:

1–3 – легке роздратування

4–6 – помітна злість

7–10 – сильний емоційний вибух

«Коли ми бачимо, що рівень злості піднімається до 6 або 7 балів, варто поставити розмову на паузу, відійти, подихати свіжим повітрям або використати техніки заземлення та зрозуміти що відбувається саме в цей мрмент», – радить психологиня.

Коли емоції трохи вщухнуть, до розмови можна повернутися. Це допомагає не зірватися на іншій людині і не погіршити конфлікт.

Пауза і глибоке дихання допомагають знизити рівень злості. Фото з відкритих джерел

Як тренувати витривалість до дискомфорту

Наталія Шейнич також радить поступово тренувати здатність витримувати невеликий дискомфорт. Наприклад, якщо людину сильно дратують повідомлення у робочих чатах, можна спеціально відкладати не в моменті, а відповідати дещо згодом. Спочатку за 30 секунд, потім через хвилину, іншим разом через кілька хвилин.

«З часом людина бачить, що дискомфорт є, але він не нестерпний. Це допомагає мозку по-іншому реагувати на такі ситуації», – пояснює Наталія Шейнич.

Такі прості вправи допомагають поступово знизити рівень емоційної реакції.

Агресія під час війни – це нормальна реакція

Найважливіше, що варто пам’ятати: підвищена дратівливість у період війни – це нормальна реакція психіки на тривалий стрес і невизначеність.

«Тривога, тиск і дратівливість на цьому фоні – це нормальна реакція на відсутність інформації і контроль над ситуацією, а не ознака того, що з людиною щось не так», – наголошує психологиня.

Якщо ж агресія стає дуже сильною або починає руйнувати стосунки з близькими, варто звернутися до спеціаліста.

Розуміння того, як працюють наші емоції, допомагає не лише краще контролювати злість, а й більш уважно ставитися до себе та інших людей, які переживають ті самі складні обставини.