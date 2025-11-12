Комок у горлі – це реакція тіла не невисловлені емоції

Ви коли-небудь відчували, що під час стресу в горлі з’являється дивний комок? Ніби щось заважає ковтати або говорити? Психологиня та травмотерапевтка Наталія Бакай пояснює, чому тіло так реагує на емоції і коли варто звернутися до лікаря.

Тіло реагує швидше, ніж ми це усвідомлюємо

Коли людина потрапляє у стресову ситуацію, отримує неприємну новину, свариться чи хвилюється перед виступом – тіло реагує миттєво.

«Реакцію тіла на стрес досліджували і досі вивчають, але основне: коли в мозок йде сигнал про зміну довколишньої ситуації, тобто про наявність небезпеки, чогось нового і невідомого – активізується симпатична нервова система. Мозок, а саме гіпоталамус запускає вироблення адреналіну та норадреналіну з наших наднирників для мобілізації тіла, щоб побороти чинник стресу. Гіпокамп і префронтальна кора допомагають згодом стабілізувати нервову систему, коли загроза минає», – пояснює психологиня.

Іншими словами, мозок дає команду: зараз небезпека – треба діяти. Навіть якщо реальної загрози немає, лише розмова чи очікування результатів, тіло реагує так, ніби потрібно боротися.

Коли емоції накопичуються, тіло реагує спазмом — найчастіше саме в зоні шиї та горла

Що відбувається в організмі під час стресу

«Відбувається викид адреналіну та кортизолу в кров – це пришвидшує серцебиття, підвищує тиск, збільшує рівень цукру в крові, напружує м’язи», – пояснює Наталія Бакай. Психологиня наголошує, що це еволюційна реакція, яка колись допомагала людині виживати. Але сьогодні ми не тікаємо від хижаків – ми хвилюємося через роботу, конфлікти та невизначеність. Усе це тіло сприймає як загрозу, і запускає ті самі природні процеси.

Саме тому під час стресу з’являється комок у горлі – відчуття, ніби щось заважає ковтати.

«Воно виникає через спазм м’язів гортані й шиї, який спричиняє тривога або емоційне напруження. Це не фізична проблема, а реакція тіла на стрес», – зазначає психологиня.

Людина може подумати, що захворіла або має проблему зі щитовидкою, але часто аналізи нічого не показують – і це лише додає тривоги.

Коли варто звернутися до лікаря

«Якщо комок у горлі зʼявляється дуже часто або супроводжується болем чи утрудненим диханням, то варто звернутися до лікаря, щоб виключити фізіологічні причини», – радить Наталія Бакай.

Психологиня пояснює, що спершу важливо переконатися, що організм фізично здоровий. Іноді схожі симптоми можуть бути пов’язані не лише зі стресом, а й із захворюваннями щитоподібної залози, рефлюксом, запаленням гортані або м’язовими спазмами після застуди. Тому перший крок – медичне обстеження, яке допоможе виключити ці фактори.

Медичний огляд допомагає виключити хвороби, які можуть маскуватися під стресові симптоми

Якщо ж лікар зазначає, що зі здоровʼям все гаразд, тоді варто звернути увагу на емоційний стан. Часто комок в горлі з’являється у моменти, коли ми довго тримаємо напругу всередині: стримуємо сльози, злість або страх. У таких ситуаціях тіло просто сигналізує, що емоції накопичилися.

Наприклад, після тривалого конфлікту на роботі чи важкої розмови вдома людина може відчути, що їй важко ковтнути або ж горло стискається – саме в цей момент організм подає сигнал, що емоційний ресурс вичерпано, і йому потрібен відпочинок.

Якщо дискомфорт у голі не минає після зниження напруги, варто обговорити це з психологом чи психотерапевтом. Фахівець допоможе навчитися помічати сигнали тіла й регулювати емоції, щоб вони якнайменше створювали дискомфорт у тілі.

Чому постійний стрес виснажує організм

«Реакція на стрес є нормою нашого організму, аби вберегти нас. Але не є нормою хронічний стрес, який виснажує наднирники та організм в цілому», – пояснює психологиня.

Якщо людина живе в постійному напруженні, тіло не встигає відновлюватися. Постійно підвищений рівень адреналіну й кортизолу призводить до втоми, безсоння, дратівливості, проблем із травленням або серцем.

Хронічний стрес – це стан, коли тіло застрягає в режимі тривоги, навіть коли нічого не відбувається.

Наприклад, коли після робочого дня людина не може заснути, бо в голові постійно прокручує конфлікт чи невдачу – тіло все ще бореться, хоча небезпеки давно немає.

Як дитячий досвід впливає на реакції тіла

«А ще візьмімо дитинство, в якому в нас закладається база формування всього: мозок, тіло, патерни реагування, способи стабілізації», – наголошує психологиня.

Дитина, яку часто сварили за сльози чи емоції, вчиться їх придушувати. Коли чує «не плач» або «візьми себе в руки», тіло запам’ятовує це як спосіб виживання: стискає горло, напружує плечі, затримує подих. У дорослому віці така людина несвідомо повторює ту саму реакцію – замість проживати емоцію, вона «проковтує» її.

Саме в дитинстві ми навчаємось реагувати на стрес

Коли ми звикаємо терпіти

«Цей ком у горлі також може бути наслідком емоцій, які підходила до якогось піку (сльози, наприклад) – а ми не плакали, а «проковтували». Так ми звикли давати собі раду з емоціями, шляхом подавляння. Це не найкращий спосіб, але іншого ми не знали. Тому так важливо розуміти себе, своє тіло і вміти регулювати свої емоції», – каже травмотерапевтка Наталія Бакай.

Коли людина довго стримує емоції – тіло відображає це. Ком у горлі стає сигналом, що накопичені почуття потребують вийти назовні. Іноді достатньо дозволити собі поплакати або проговорити те, що болить – і напруга спадає.

Як зменшити напругу

Коли тіло реагує на стрес, важливо не боротися з тілом, а допомогти йому заспокоїтись. Психологи радять почати з найпростіших дій, які допоможуть знайти рівновагу:

1. Дихання

Один із найпростіших способів – техніка «4/6»:

Повільно вдихніть через ніс, рахуючи до чотирьох. Затримайте дихання на одну секунду. Потім видихніть через рот, рахуючи до шести.

Можна уявити, що разом із видихом ви «випускаєте» напругу з тіла.

Важливо: видих завжди має бути довшим за вдих – саме це допомагає тілу зрозуміти, що небезпека минула.

Уже через кілька хвилин м’язи шиї та обличчя починають розслаблятися, а відчуття комка у горлі слабшає.

2. Рух

Легка фізична активність допомагає вивільнити гормони стресу. Це не обов’язково спортзал – достатньо короткої прогулянки чи кількох хвилин розтяжки вдома.

Рух знімає напругу із шиї, плечей і грудної клітки – саме ці місця найчастіше реагують на емоції спазмом.

3. Контакт із близькими

Розмова з людиною, якій довіряєш, може дати значно більший ефект, ніж здається. Коли ми проговорюємо те, що турбує – тіло позбавляється зайвих емоцій.

Це не обов’язково має бути довга розмова: навіть кілька фраз для опису емоцій та підтримка зі сторони близьких допомагають нервовій системі розрядитись.

4. Сльози

Психологи наголошують: сльози – не ознака слабкості, а природний спосіб нервової системи зняти перенапругу. Коли ми дозволяємо собі поплакати, тіло розслабляється, а дихання вирівнюється. Саме тому після сліз часто стає легше дихати.

5. Звернення до фахівця

Якщо відчуття комка в горлі повторюється, не варто миритися з цим. Робота з психотерапевтом допомагає зрозуміти, які емоції стоять за тілесним симптомом, і навчитися регулювати напругу без шкоди для себе.

Тіло не ворог – воно подає нам сигнали. Відчуття комка в горлі – це нагадування, що ми живі, чутливі й потребуємо турботи. Прислухаючись до сигналів тіла, ми поступово вчимося знімати напругу і повертати собі спокій.

Питання, які ви хочете поставити психологу, надсилайте на s.turko@zaxid.net