У порядок денний 15-ї сесії Верховної Ради чинного скликання внесений розгляд проєкту нового Трудового кодексу. Наразі невідомо, коли саме це станеться, проте сесія триватиме до кінця липня.

Нагадаємо, новий Трудовий кодекс – ініціатива Кабінету міністрів Юлії Свириденко. Документ зареєстрований в парламенті в січні 2026 року, з ним вже ознайомились профільний та інші дотичні комітети ВРУ. У міністерстві економіки провели інформаційну кампанію з підтримки проєкту Трудового кодексу, наголошуючи на його перевагах. Це відбувалося тоді, коли профспілки критично висловлювались про документ і наголошували на необхідності широкого діалогу.

Про те, що не подобається профспілкам, що нового пропонується в проєкті №14386 та на скільки він відповідає європейським директивам про працю, ZAXID.NET поспілкувався з директором ГО «Трудові ініціативи» юристом Георгієм Сандулом.

***

Це не вперше, коли в уряду виникає бажання переписати кодекс законів про працю, адже чинне українське законодавство в цій сфері прописане ще в 1970-х роках минулого століття.

Та за попередні понад 20 років, каже Георгій Сандул, в Україні так і не змогли домовитися, збалансувати норми та ухвалити документ. Запропоновані за цей час версії були кращими і гіршими, а то й максимально поганими, як за міністра економіки Тимофія Мілованова, каже Георгій Сандул.

«Трудовий кодекс – це найважливіший документ після Конституції. Кримінальним чи цивільним кодексом ви можете не скористатися жодного разу в житті, а от Трудовий кожна людина свідомо чи несвідомо використовує кожного дня. Тому він має бути супер збалансований, а цього не вдалося досягнути за 20 років», – говорить юрист.

Баланс і гармонія чи компіляція?

Чи новий проєкт Трудового кодексу справді новий і сучасний? У ньому є певні зміни у порівнянні з чинним законодавством, говорить Георгій Сандул, проте назвати проєкт принципово новим не можна. Це, радше, компіляція з того, що вже є, і окремих європейських норм.

«Зараз реформа трудового законодавства проходить під гаслом дерадянізації, адже попередній Кодекс законів про працю ухвалений в 1970-х роках. Але за час незалежності до нього вже внесли сотні правок для осучаснення. І новий проєкт – це, радше, компіляція. Також у нього інкорпоровані інші законопроєкти, що набудуть чинності після завершення воєнного стану», – говорить Георгій Сандул.

В чинному трудовому законодавстві України, додає юрист, вже є норми про дистанційну роботу, гнучкий графік та інші сучасні положення. Тобто те, що подається в проєкті як нове і сучасне, насправді вже врегульоване.

«Щоб ухвалити нерадянський документ, потрібен нерадянський підхід. Тому що так не буває, що ми ухвалили документ і реальність під нього під нього підлаштувалась, одразу все стало добре», – пояснює директор ГО «Трудові ініціативи».

Для того, щоб трудове законодавство працювало і було сучасним, вважає Георгій Сандул, потрібно реформувати Державну службу України з питань праці і суди, тобто запустити механізм та унормувати його, а не намагатися документально внормувати те, що не працює.

«Якщо ми не можемо пофіксити проблеми з чинним законодавством, то чи вирішить проблему ухвалення нового? Ну, це риторичне питання», – каже Георгій Сандул.

Що не подобається профспілкам

Перше, що не подобається профспілкам, – це відсутність соціального діалогу з усіма стейкхолдерами. Нове законодавство має влаштовувати і профспілки, і роботодавців, і уряд, щоб досягнути оптимального балансу. Попри те, що торік влітку на конференції з відновлення України в Римі був підписаний меморандум між всіма дотичними сторонами, позицію профспілок не почули і не врахували, розповідає Георгій Сандул.

Юрист назвав кілька положень проєкту нового Трудового кодексу, що непокоять профспілки. Ідеться, передусім, про послаблення захисту працівників.

«Наведу такий приклад. В проєкті пропонується норма про те, що працівника можна звільнити за повторне порушення будь-яких обов'язків чи правил на роботі. Будь-які – це надто розмито. Прогуляти чи з'явився в нетверезому стані – це одне, а якщо в організації є дрес-код і людина не дотрималась? За це звільняти?», – коментує Георгій Сандул.

Також в проєкті йдеться про відеоспостереження за працівниками на робочому місці, що може бути порушенням права на приватність.

«Наприклад, людина буде приймати медикаменти – як ця інформація буде оцінена і використана роботодавцем? Ніхто не знає», – каже Георгій Сандул.

Ще одне спірне питання – про моніторинг робочої кореспонденції. Адже працівники можуть користуватися месенджерами на робочих ноутбуках для роботи, проте також там є приватне листування.

«Є рішення Європейського суду з прав людини у справі Барбулеску проти Румунії. У ньому чітко сказано, що мають бути розумні межі і роботодавець не може свавільно втручатися в кореспонденцію. Це треба враховувати», – пояснює юрист.

Також профспілки незадоволені зниженням гарантій для жінок: чинне законодавство забороняє звільняти з роботи працівниць, в яких є діти віком до трьох років, а в проєкті пропонується обмежити дію такої заборони на 1,5 роки. Окрім того, попри розрекламоване міністерством економіки збільшення загальної відпустки до 28 днів замість 24, як зараз, тривалість соціальних відпусток в проєкті зменшується.

Після ухвалення нового трудового законодавства можливе і збільшення навантаження на працівників: якщо сьогодні йдеться про 120 понаднормових годин роботи на рік, то в проєкті – про 180 і навіть про збільшення цього часу в колективному договорі до 250 годин.

Водночас питанням безпеки та охорони здоров’я працівників в проєкті присвячено лише дві статті і обидві містять посилання не ще не ухвалений Закон України «Про безпеку та охорону здоров’я працівників на роботі».

Наступний важливий пункт – це урізання повноважень профспілок. Якщо зараз є норма про те, що членів профспілки не можна звільнити без погодження з профспілкою, то в проєкті «погодження» замінено на «консультації», що, каже Георгій Сандул, ні до чого не зобов’язують.

Окрім того, зараз профспілки можуть вимагати звільнення директора підприємства, якщо він порушує законодавство. Така норма – важливий запобіжник не тільки для працівників, а й для власників та інвесторів бізнесу, представництв міжнародних компаній в Україні. Проте її пропонують прибрати з законодавства.

Ще один недолік – зменшення переліку документів, що має погоджуватися з профспілками, зокрема, про норми та умови праці.

Окремо Георгій Сандул говорить про колективні трудові спори і страйки.

«Зараз страйк можна зробити в структурному підрозділі підприємства. Наприклад, є ливарний цех, який чимось невдоволений і намагається вирішити це з роботодавцем. Новий кодекс говорить, що колективний трудовий спір і страйк мають стосуватися усього підприємства. Якщо це, наприклад, завод, там багато підрозділів, і інтереси у лабораторії та автопарку будуть зовсім різними, загальний страйк там практично неможливий», – пояснює юрист.

Важливо і те, що новий проєкт і надалі заборонятиме страйки для держслужбовців, хоч це суперечить Європейській конвенції з прав людини та Конституції України.

Бізнес, каже Георгій Сандул, підтримує новий проєкт Трудового кодексу, адже він гратиме на стороні роботодавців.

«Бізнес, ми не говоримо про Федерацію роботодавців, а різні асоціації, як-от Європейська бізнес асоціація, Спілка українських підприємців, багато років працює над зменшенням соціальних гарантій», – говорить юрист і додає, що варто пам’ятати також про публічну службу, де інші правила гри.

Водночас профспілки вимагають не знижувати гарантії для працівників. Зрештою, це забороняє і законодавство – новий проєкт не може бути гіршим за старий в контексті гарантій. Вочевидь, каже Георгій Сандул, в документ після першого читання потрібно буде внести сотні й сотні правок.

Чи вирішить новий кодекс старі проблеми ринку?

«Якщо дивитися концептуально, чи вирішить проєкт наявні проблеми, то радше ні, ніж так. Наприклад, в уряді говорять про боротьбу з тіньовою зайнятістю і пропонують вісім ознак трудових відносин. Та є нюанс – щоб встановити наявність цих відносин, потрібно, щоб збігалися п’ять критеріїв з восьми. Це забагато. Міжнародна організація праці пропонує один-три критерії, і три – це оптимально», – розповідає Георгій Сандул.

Також документ не врегульовує гіг-економіку – зайнятість людей у короткострокових проєктах, на фрілансі через різні платформи, як-от служби доставки, таксі тощо.

Разом з тим, в проєкті є позитивні норми. Наприклад, положення про рівну оплату для праці рівної цінності, що важливо для подолання гендерного розриву. Також в документі добре прописані теми недискримінації, боротьби з мобінгом тощо.

«Є і позитивні моменти, але щоб цей документ після ухвалення розв'язав наші проблеми, то такого, мабуть, не буде», – каже Георгій Сандул.

До того ж, додає він, автори вибірково підійшли до запозичень з європейських директив, використавши ті, що зменшують гарантії, і оминувши інші, наприклад, євродирективу про мінімальну оплату праці.

«У ній йдеться, що мінімальна заробітна плата має бути не менше 50% від середньої заробітної плати в секторі по країні. У схваленому Кабміном тексті законопроєкту також ішлося про це, але в фінальній версії, що потрапила в Раду, вже йдеться про визначення мінімальної зарплати урядом, як зараз це робиться в законі про держбюджет», – говорить Георгій Сандул.

Трудовий кодекс – це чутливий документ, дотичний практично до кожного. До його ухвалення в Україні прикута увага міжнародних партнерів, адже українські профспілки входять до глобальних профспілкових рухів, за процесом стежить і Міжнародна організація праці.

Тож може статися так, говорить Георгій Сандул, що й цього разу стейкхолдери не зможуть дійти згоди, а депутати не матимуть політичної волі ухвалити суперечливий документ.