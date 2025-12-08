Данило Гетманцев своєю комунікацією вже не раз збурював українців

Минулого тижня народний депутат і голова податкового й фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев збурив українців заявою про низьку продуктивність праці в країні. Багато хто прочитав це як звинувачення в тому, що українці «мало працюють». ZAXID.NET розповідає, що таке продуктивність праці, що впливає на цей показник та чи справді ми «самі в усьому винні».

Гірше, ніж в Євросоюзі

«Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3-5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7-10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках», – заявив Данило Гетманцев.

Наслідком низької продуктивності праці в Україні, за словами народного депутата, є і невисокі зарплати та обмеження можливостей працевлаштування вразливих категорій, що сприяє трудовій міграції українців.

Чому це обурило українців

Багато хто сприйняв цю заяву особисто:

«я працюю по 12-15 годин на добу майже без вихідних, але маю низьку зарплату, бо лінивий/лінива?»;

«в країнах ЄС ніхто не працює стільки, скільки українці»;

«отже, продуктивність праці народних депутатів висока, тому вони підвищили собі виплати в бюджеті на 2026 рік?»;

«а як оцінити продуктивність праці волонтерів, на яких тримається фронт?»;

«продуктивність – це хто більше вкрав з бюджету?».

На фоні корупційного скандалу з розкраданням мільярдів в енергетиці, постійних атак Росії, зокрема на цивільні об’єкти, багатогодинних відключень електропостачання заява Данила Гетманцева виглядає так, ніби він живе в іншій реальності. Адже справді, багато українців працюють понад норму, волонтерять і ще й часом мають виходити на реальні чи онлайн-протести проти дій влади. Та про що насправді говорив нардеп?

Що таке продуктивність праці

У тому ж дописі, а потім і в наступному, Данило Гетманцев пояснив, що має на увазі, навіть назвав тих, хто його не зрозумів і перекрутив його слова «клінічними ідіотами». Комунікаційні навички народного депутата від партії «Слуга народу», який, до того ж, має юридичну, а не економічну освіту, залишимо на його совісті і пояснимо зрозумілою мовою, про що йдеться.

Продуктивність праці визначається її ефективністю, тобто йдеться про те, яку кількість товарів і послуг виробляється за годину роботи та яка їхня додана вартість. Іншими словами, ефективність роботи лопатою і трактором буде різною, так само, як і додана вартість в результаті роботи айтівця чи торгівця на ринку. Мають значення затрати на виробництво і витрачений на нього час та отриманий з цього прибуток. Показник продуктивності праці прийнято вимірювати співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин.

Що каже статистика

На сайті Державної служби статистики України є розділ про індекс продуктивності праці. У 2015 році він становив 99,2%, в 2021 – 105,5%. Даних за роки повномасштабного вторгнення наразі немає. За ці ж роки продуктивність праці в різних галузях, за даними Держстату, зросла так:

сільське господарство – зі 103 до 116,5 процентних пунктів;

промисловість – з 96 до 103,5%;

будівництво – з 95 до майже 103;

тимчасове розміщення й організація харчування – зі 114 до 146%.

Проте національні дані лише показують, що деякі галузі стали заробляти більше напередодні повномасштабної війни.

А якщо порівняти з продуктивністю праці в сусідніх європейських країнах? За даними Організації з економічного співробітництва ВВП на годину роботи в 2023 році становило:

в Словаччині – 60,13 доларів;

в Литві – 60,39 доларів;

в Словенії – 65,54;

в Латвії – 53,23;

в Польщі – 54,16;

в Угорщині – 54,74;

в Чехії – 60,18.

У Німеччині, про яку згадував Данило Гетманцев, показник продуктивності праці за підсумками 2023 року становив 93,72 доларів (ВВП на годину роботи). А от щодо України даних в Організації економічного співробітництва немає. Лише в деяких медіа можна знайти приблизні оцінки продуктивності праці в Україні за шкалою оцінки Організації – йдеться про приблизно 15-16 доларів.

Що з цим робити

Данило Гетманцев каже, і слушно, що потрібно модернізувати виробництво, підвищувати кваліфікацію кадрів, оновлювати інфраструктуру, залучати інвестиції, покращувати управлінські практики та логістику тощо.

І це знову для багатьох людей, зокрема підприємців, демонструє відірваність депутата від реальності. Адже навіть та сама організація з економічного співробітництва у своєму звіті наголошувала на вкрай негативному впливі війни Росії проти України на всі економічні показники, на руйнуванні виробництв та логістичних ланцюжків. Найближчий для нас приклад – знищення індустріального парку у Львові російською ракетою.

Що впливає на продуктивність праці

«Але це відставання у продуктивності – не вирок, а можливість. Інвестиції у підвищення продуктивності праці – це ключ до того, щоб економіка могла рости, українці отримали вищі зарплати, а країна ставала конкурентнішою», – переконаний Данило Гетманцев.

Погляньмо на основні фактори, що впливають на продуктивність праці, а це:

технології – обладнання, автоматизація, цифровізація;

інвестиції;

освіта і навички – тобто кваліфікація працівників;

інфраструктура – дороги, енергетика, логістика;

організація праці;

регуляція та умови ведення бізнесу;

проведення реформ;

демографія та ринок праці.

Ще на початок 2024 року прямі збитки бізнесу від воєнних дій в Україні становили, за даними того ж Данила Гетманцева, понад 170 млрд доларів. На цьому фоні важко говорити про залучення інвестицій в Україну та про модернізацію підприємств, коли деякі з виробництв знищені частково, а то й повністю. Водночас з 1 січня в Україні почне діяти програма компенсацій бізнесам за знищені потужності, на неї передбачено на весь рік лише 1 млрд грн.

Проблеми з енергопостачанням в Україні після останніх атак Росії на інфраструктуру посилилися ще більше. Тобто навіть ті підприємства, що працюють, виробляють менше продукції – не тому, що погано працюють, а тому що не мають ресурсів для роботи.

Так само законодавчі ініціативи Верховної Ради не передбачають дерегуляції, а, навпаки, говорять про ймовірність запровадження більш жорстких умов для підприємців, зокрема – для малих.

Про проблему з браком кваліфікованих кадрів бізнес говорить вже не перший рік.

Зокрема, про зниження економічної активності населення, міграцію трудового потенціалу та дефіциті якісної робочої сили, що охоплює практично всі галузі економіки (зокрема й критично важливі) йшлося в дослідженні трендів ринку праці України в умовах війни від Національного інституту стратегічних досліджень.

«За оцінками низки досліджень, дефіцит кадрів у 2024–2025 рр. відчувають 60-75% роботодавців. Зокрема, опитування представників бізнесу, проведене в травні 2025 р., виявило, що 60% роботодавців стикаються з кадровою кризою та 40% очікують погіршення ситуації», – йдеться в матеріалі НІСД від жовтня 2025 року.

На відсутність працівників впливають міграція, тимчасове переміщення і дезорієнтація людей, мобілізація.

А що з реформами, запровадження яких входить у повноваження Верховної Ради, представником якої є Данило Гетманцев? За даними дослідження ефективності роботи парламенту від «Вокс Україна», станом на липень 2025 року індекс ефективності становив 67%. Оцінювалася 12 сесія, що тривала з вересня 2024 до лютого2025 року. За цей час нардепи ухвалили 109 законів, з яких лише 39 стосувалися реформ.

Коефіцієнт корисної дії самого Данила Гетманцева, за даними «Вокс Україна», становить 89% з початку його роботи у Верховній Раді. За посиланням можна ознайомитись з ККД всіх нардепів теперішнього скликання. До слова, Данило Гетманцев, за даними руху «Чесно», голосував за дві «антиреформи»: йдеться про законопроєкт №5655 про містобудівний кодекс, що містив корупційні ризики і двічі був відхилений ЄС, та про законопроєкт №12414, що фактично знищував незалежність САП і НАБУ.

Отже, Данило Гетманцев має рацію, коли говорить про низьку продуктивність праці в Україні і, відповідно, малі зарплати у порівнянні з країнами ЄС. Проте він чомусь забуває, що в Україні вже майже п’ять років триває повномасштабна війна, як і про те, що в обов’язки народних депутатів входить створювати законодавство, що сприятиме прозорості і розвитку. Чи хоча б виживанню. Зрештою, українці можуть пригадати це народному обранцю під час наступних виборів.