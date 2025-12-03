Нардеп заявив про необхідність інвестувати в підвищення продуктивності праці

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що продуктивність праці українців в кілька разів нижча, ніж в європейських працівників. Одним із наслідків цього явища є низькі зарплати в країні, повідомив народний депутат у вівторок, 2 грудня.

«Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3-5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7-10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати й тому важче конкурують на зовнішніх ринках», – написав Гетманцев.

Водночас він пригадав, що українці мають більше робочих годин на тиждень у порівнянні з європейцями.

За його словами, низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Як наслідок – українці отримують низьку зарплату; це також обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції.

«Насправді, показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин. Це історія не про “ледачість”, а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП. Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика й фрагментованість бізнесу. Частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатково має вплив війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств», – ідеться в повідомленні.

За словами голови фінансового комітету, Україні необхідно інвестувати в підвищення продуктивності праці. Як приклад він запропонував системну автоматизацію та модернізацію виробництва, а саме:

залучити людей з інвалідністю, адже автоматизація рутинних та фізично складних операцій усуває бар’єри, пов’язані з фізичними обмеженнями;

розширити роль жінок, знизивши необхідність у важкій фізичній праці;

• зменшити потенційну потребу в трудовій міграції, залучивши до роботи людей з інвалідністю та жінок.

Він додав, що одним з варіантів системного залучення на ринок внутрішніх інвестицій українців є запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

«Тож послідовно адвокатую запровадження її в Україні, оскільки це не лише пряме покращення життя людей в поважному віці (стабільне персональне накопичення), а й потужний ресурс для інвестиційного ринку, який запустить нашу економіку на вищий рівень продуктивності та розвитку», – написав Гетманцев.

Раніше повідомлялось, що цьогоріч реальні зарплати українців зросли приблизно на 5%, тоді як у 2024 році зростання становило близько 15%.