Зарплати в Україні продовжують зростати, але повільніше

В Україні реальні зарплати у 2025 році продовжують зростати, хоча темпи уповільнилися. Цьогоріч вони піднялися приблизно на 5%, тоді як у 2024-му зростання становило близько 15%. Про це повідомив Національний банк України.

Зазначають, що дефіцит кадрів залишається суттєвим. Багато роботодавців стикаються з ситуацією, коли попит на працівників перевищує можливості ринку. Через це конкуренція за фахівців лишається високою.

При цьому в НБУ не прогнозують швидкого полегшення. Війна продовжує ускладнювати пошук персоналу, а після її завершення потреба в робочій силі збільшиться ще більше, зокрема для відбудови країни. Тому зарплати й надалі зростатимуть швидше за інфляцію.

Водночас на ринку праці побільшало тих, хто активно шукає роботу, що частково полегшує компаніям закриття вакансій. За даними НБУ, бізнес активніше долучає до роботи жінок, студентів, пенсіонерів і ветеранів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про державний бюджет на 2026 рік. Однією з ключових змін стало підвищення мінімальної зарплати. Згідно з документом, з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні складе 8647 грн на місяць або 52 грн за годину при погодинній оплаті праці. У бюджеті також закладено план поступового підвищення мінімальної оплати праці у 2027 та 2028 роках, в результаті чого мінімальна зарплата має досягти не менше ніж 10 000 грн.