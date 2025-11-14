Де у Європі заробляють найбільше

Середня зарплата в країнах ЄС у 2024 році зросла на 5,2% і досягла 39,8 тис. євро на рік. При цьому у Польщі середній річний заробіток торік становив приблизно 21,25 тис. євро – більш ніж на 3 тис. євро більше, ніж у 2023-му, повідомляє «Польське радіо» з посиланням на дані Євростату.

Найвищі зарплати зафіксували в Люксембурзі (83 тис. євро на рік), Данії (71,6 тис. євро) та Ірландії (61,1 тис. євро). Найнижчі – у Болгарії (15,4 тис. євро на рік), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро).

Для порівняння, за даними Держстату, середня зарплата в Україні у 2024 році становила 21 473 грн на місяць, що еквівалентно близько 494 євро. У річному вимірі це приблизно 5,9 тис. євро.

До слова, у 2026 році в Україні зросте мінімальна заробітна плата. Згідно з проєктом бюджету, з 1 січня, вона становитиме 8647 грн на місяць. Зауважимо, що заплановано також підвищення мінімалки і в 2027-2028 роках. В підсумку мінімальна оплата праці має становити не менше 10 тис. грн.