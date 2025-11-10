Зарплати у сфері ритейлу зросли

У 2024 році середня зарплата офіційно працевлаштованих працівників торгівлі в Україні становила 11 379 грн до оподаткування. Це на третину більше, ніж у 2023 році, і майже в півтора раза перевищує рівень доходів до початку повномасштабної війни.

Як свідчать дані Держстату та аналітики Опендатабот, у перший рік війни, коли бізнес намагався вижити, середня зарплата в ритейлі просіла до 7 135 грн на місяць.

Ринок праці у торгівлі залишається різнорівневим. Так, найвищі доходи отримують працівники Бюро Вин (GoodWine) — понад 82 тисячі гривень на місяць, у компанії працюють 710 співробітників. У АТБ-Маркет, де понад 42 тисячі працівників, середня зарплата складає більше 52 тисяч гривень.

У мережі Рошен (магазини через дочірнє підприємство Ізюмінка) майже 1,2 тисячі працівників отримують у середньому трохи понад 41 тисячу грн на місяць.

За даними Індексу Опендатабота 2025, середня зарплатня серед найбільших гравців ринку також різниться: від 57 тис. грн у Розетки до 26-27 тис. грн у Фори та Новуса. Метро Кеш енд Кері Україна тримається посередині – близько 36 тисяч грн. Водночас офлайн-магазини Розетка, що належать компанії Європлюс, мають середню зарплату близько 16,7 тис. грн до оподаткування.

Компанії з найбільшою зарплатнею у ритейлі / Інфографіка Опендатабот

ONUR GROUP продовжує інвестувати в майбутнє України, створюючи нові можливості для зеленої енергетики та сталого розвитку. До 2030 року компанія планує генерувати понад 690 МВт з альтернативних джерел, забезпечуючи країні безперебійне постачання світла та енергетичну незалежність.



Попри виклики, деякі компанії змогли рекордно підвищити доходи працівників. Наприклад:

Експрес-Аптека підняла середню зарплату більш ніж у 6 разів за рік;

ДЦ Україна (мережа Watsons) – утричі;

Перша Фармація Харкова, Альфа-Продукт та мережа магазинів Єва – більш ніж удвічі.

Таким чином, ритейл продовжує залишатись сектором із високою динамікою зарплат, а деякі компанії демонструють значне зростання компенсацій навіть у складних економічних умовах.