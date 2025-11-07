Середня зарплата зросла з 12,9 тис. грн до 14,7 тис. грн

Львівська міська рада знову проаналізувала рівень зарплат у найбільших готелях Львова. За результатами аналізу зʼясувалося, що у 2024 році низка елітних готелів і надалі платять працівникам офіційно менше мінімальної ставки – менше 8000 грн. Про це під час засідання виконавчого комітету у четвер, 7 листопада, повідомила директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун. Міський голова Андрій Садовий заявив, що з нового року ЛМР звернеться до правоохоронців.

За словами Інни Свистун, із весни в львівських готелях зменшилась кількість працівників, але зріс показник середньої зарплати: ті готелі, які й так платили високу зарплату, збільшили її. Натомість елітні готелі й надалі декларують офіційно менше мінімалки. Загалом за третій квартал львівські готелі сплатили до міського бюджету 8,1 млн грн податків, а середня зарплата зросла з 12,9 тис. грн до 14,7 тис. грн.

Найвищі середні зарплати зафіксували в готелях:

Leopolis Hotel – 44 356 грн;

Ibis – 33 029 грн;

Premier Hotel Dnister – 24 370 грн;

Rius – 21 128;

Bankhotel – 24 792 грн (у 2023 році – 8 635 грн).

Готелі з зарплатами на рівні мінімалки і нижче:

Grand Hotel Lviv – 8 983 грн;

Nobilis Hotel – 8 198;

Ferenc Hotel & Restaurant – 7 825 грн;

City Inn Smart Hotel – 7 958 грн;

Крім цього, Інна Свистун зауважила, що готелі, які офіційно платять низькі зарплати, перестали вказувати конкретні пропозиції на сайтах із пошуку роботи.

При цьому, ці готелі декларують найвищий рівень сплати туристичного внеску, зокрема:

Emily Resort – 1,4 млн грн;

Ibis – 1,1 млн грн;

Premier Hotel Dnister – 943 тис. грн;

City Inn – 546,2 тис. грн;

Taurus – 347 тис. грн;

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що за підсумками всього року місто звернеться до правоохоронців із проханням провести перевірку легальності виплати зарплат у готелях із заниженим рівнем оплати. Він також закликав дипломатів зважати на рівень зарплат при виборі готелю для житла чи проведення подій.

Додамо, що готелі з найнижчими середніми зарплатами належать відомим у Львові бізнесменам. Наприклад, готель Ferenc через ТОВ «Глассворк Технолоджі» належить львівському бізнесмену Віталію Ломаковичу. Директором ТзОВ «Готель Ференц», зареєстрованого менше року тому, є бізнес-партнер Ломаковича Андрій Вільчинський.

Готель City Inn у Винниках належить доньці львівського бізнесмена Григорія Козловського Софії Максимець. Його дружині Юлії Козловській належить елітний Grand Hotel у центрі Львова.

Нагадаємо, Львівська міська рада регулярно моніторить середні зарплати в готелях, супермаркетах і ресторанах, адже ПДФО від зарплат перераховують у міський бюджет.