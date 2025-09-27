Найнижчі офіційні зарплати все ще залишаються в популярному ресторані Tante Sophie

Львівська міська рада вдруге за рік проаналізувала рівень зарплат у популярних кафе та ресторанах міста. Після інформації про критично низькі зарплати в популярних закладах, деякі підприємці підвищили рівень зарплатні на понад 140%, однак вона все одно становить менше 10 тис. грн. Про це йдеться у звіті департаменту економічного розвитку ЛМР.

Зазначається, що в середньому ресторани підвищили зарплати на 10%, однак завдяки цьому за три місяці (з квітня по серпень) до міського бюджету додатково надійшло близько 1,5 млн грн.

«За останні три місяці ми бачимо незначну, але позитивну динаміку: ресторатори підвищили офіційний рівень зарплати, а також збільшили кількість працівників, бо ми розуміємо, що заклад, площею 200 м2 не може обслуговувати 4-5 працівників. Офіційний рівень зарплати, в середньому по галузі, підняли на 10%, а кількість офіційно працевлаштованих працівників зросла на 5%. Є заклади, які підвищили рівень зарплати на понад 140%, але на сьогодні вона становить менше 10 тис. грн», – повідомила директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун.

За інформацією профільних сайтів із пошуку роботи, як-от Work​.ua, середня зарплата в ресторанній галузі становить 26,5 тис. грн, тоді як офіційна зарплата в деяких закладах становить від 7 до 14 тис. грн.

Найбільше зарплату працівників підвищили заклади:

Tante Sophie – з 3,3 тис. грн до майже 8 тис. грн на місяць (+143%);

Churrasco Grill&Wine – з 9,5 тис. грн до 14 тис. грн на місяць (+46,8%);

«Гопак» – з 5,9 тис. грн до 9 тис. грн на місяць (+54%);

«Винотека Львів» – з 8 тис. грн до 11 тис. грн на місяць (+35%);

Ресторація Бачевських – з 11 тис. грн до 12,8 тис. грн на місяць (+15,6%).

Рівень середніх зарплат у популярних львівських закладах

У популярній мережі !Fest середня зарплата у перше півріччя 2025 року становила понад 13 тис. грн, тоді як на сайті Work.ua потенційним працівникам пропонували понад 26 тис. грн. Зараз же мережа збільшила кількість працівників на 13% і підвищила зарплату до 14,5 тис. грн.

Зазначимо, що минулого разу найнижчий рівень зарптал виявили в ресторанах «Старгород», «Гопак» і Tante Sophie. «Старгород» належить компанії UBC Group, власником якої є харківський бізнесмен Ігор Гуменний. Ресторан «Гопак» належить колишній депутатці Львівської міської ради Ірині Сердюк. Ресторан французької кухні Tante Sophie належить львівським рестораторам – одному зі спонсорів партії «Варта» і члену виконавчого комітету від партії «Варта» Артему Хмизу і колишньому депутату ЛМР Андрію Дзюбану. Їм же належить паб «Дублін».

Додамо, що з 1 жовтня 2025 року запрацює вимога до компаній, які мають ліцензію на торгівлю пальним, алкоголем і тютюном, забезпечити середню щомісячну зарплату працівників на рівні не нижче двох мінімальних зарплат (16 тис. грн).