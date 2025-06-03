Найнижчі офіційні зарплати виявили в популярному ресторані Tante Sophie

Львівська міська рада проаналізувала рівень зарплат у популярних кафе та ресторанах Львова. Зʼясувалося, що низка закладів харчування у центрі Львова офіційно платять своїм працівникам мінімальну і навіть нижче мінімальної ставки. Серед них ресторани «Старгород», «Гопак», Tante Sophie і паб «Дублін». Про це під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 3 червня, повідомила директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун.

Загалом ЛМР проаналізувала діяльність 86 найбільших ресторанів і кафе Львова, середня офіційна зарплата в яких коливається від 3,3 тис. грн до 13,9 тис. грн, тоді як фактична зарплата, яку ці заклади пропонують на профільних сайтах становить до 24 тис. грн.

Серед мережевих закладів найвищі зарплати зафіксували в у ресторанах швидкого харчування McDonaldʼs – близько 35 тис. грн станом на квітень 2025 року. Торік компанія сплатила 22,4 млн грн податків до міського бюджету.

У популярній мережі !Fest середня зарплата становить понад 13 тис. грн, тоді як на сайті Work.ua пропонують понад 26 тис. грн. У 2024 році компанія сплатила в міський бюджет Львова понад 29 млн грн податків.

Що стосується окремих ресторанів, то найвищі середні зарплати зафіксували в закладах:

«Челентано» (пл. Ринок) – 11,9 тис. грн на місяць;

«Атляс» – 11,9 тис. грн на місяць;

«Кумпель» – 11,4 тис. грн на місяць;

«Королівська пивоварня» – 11,4 тис. грн на місяць;

«Ресторація Бачевських» – 11 тис. грн на місяць;

«Світ кави» – 10,4 тис. грн на місяць;

«Віденська кавʼярня» – 10,3 тис. грн на місяць;

«Пʼяте підземелля» – 10 тис. грн на місяць;

Зарплати на рівні мінімальньої ставки зафіксували в закладах:

«Балканський дворик» – 9,5 тис. грн на місяць;

Churasco – 9,6 тис. грн на місяць;

Mon Pius – 9,3 тис. грн на місяць;

Shoco і «Французькі канікули» – 8,8 тис. грн на місяць;

«Кастелярі» і «36По» – 8 тис. грн на місяць.

Зарплати нижчі за мінімалку виявили в закладах:

«Старгород» – 6 тис. грн на місяць;

«Гопак» – 5,9 тис. грн на місяць;

Tante Sophie і «ІДС Сервіс Плюс» (паб «Дублін») – 3,3 тис. грн на місяць.

У департаменті економічного розвитку наголошують, що на сайті з пошуку роботи пропоновані зарплати у цих ресторанах значно вищі. Наприклад, кухарю-мангальщику на сайті Work.ua пропонують 30-35 тис. грн, кухарю – 28-35 тис. грн. Також низка закладів вказали офіційно значно меншу кількість працівників, ніж є по факту. Наприклад, у елітному ресторані «36По», що належить родині бізнесмена Григорія Козловського, офіційно працює восьмеро людей, у пабі «Пʼяте підземелля» – двоє, в мережі закладів Shoco і «Французькі канікули» – четверо.

Кому належать ресторани із найменшою зарплатою

Ресторан «Старгород» належить компанії UBC Group, що належить харківському бізнесмену Ігорю Гуменному. Ресторан «Гопак» належить колишній депутатці Львівської міської ради Ірині Сердюк. Ресторан французької кухні Tante Sophie належить львівським рестораторам – одному зі спонсорів партії «Варта» і члену виконавчого комітету від партії «Варта» Артему Хмизу і колишньому депутату ЛМР Андрію Дзюбану. Їм же належить паб «Дублін».

Загалом у 2024 році львівські ресторани сплатили 108 млн грн податків. Це на 29,8 млн грн більше, ніж у 2023 році. З них ПДФО – 59,5 млн грн, акциз – 44,6 млн грн, єдиний податок – 3,9 млн грн. У міській раді наголосили, що при легалізації зарплат міський бюджет міг би отримати додатково 20,7 млн грн податків із ПДФО.