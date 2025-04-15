Люди, які працюють на вулицях Львова, мають сплачувати податки і платити за оренду місць, вважають в ЛМР

У Львові заборонені виступи вуличних музикантів та робота вуличних фотографів на площі Ринок. Відповідне рішення у вівторок, 15 квітня, ухвалив виконавчий комітет міськради Львова, повідомляє пресслужба ЛМР і йдеться у Facebook-дописі керуючого справами виконкому Євгена Бойка.

«Зміни зумовлені необхідністю зберігати належну атмосферу під час міських церемоній прощання з полеглими захисниками та захисницями України, що відбуваються на площі Ринок майже щодня. Заборона діятиме до завершення війни», – прокоментував керівник управління культури Олексій Тарабан.

«Щодо виступів з балконів закладів громадського харчування, їх не вважають частиною вуличної діяльності. Проте міська рада закликає підприємців, які працюють на площі Ринок, також дотримуватись загальних рекомендацій – з поваги до часу, в якому ми живемо», – ідеться в повідомленні ЛМР.

Також в усіх локаціях вуличні музиканти тепер можуть виступати лише до 21:00, а не до 22:00, як було досі.

Окрім того, вуличним музикантам заборонили користуватися звукопідсилювальною апаратурою на площі перед Оперним театром – дозволені лише акустичні виступи. Причиною стало те, що гучні вуличні виступи заважають репетиціям і концертам в театрі.

Також тут заборонили встановлювати фотозони. Вуличні фотографи мають право працювати лише по одній людині і в таких локаціях:

проспект Свободи (окрім площі перед Оперою);

перетини вулиць Вірменської та Краківської;

перетин вулиць Сербської, Староєврейської та Галицької.

Робота вуличних фотографів в цих зонах дозволена лише на тестовий місяць, впродовж якого вони мають зареєструвати свій бізнес офіційно та почати платити податки. В подальшому місця для роботи вуличні фотографи зможуть брати в оренду на міському аукціоні, повідомив Євген Бойко.

«Після цього беремось за впорядкування інших вуличних сервісів: кульки, аніматори в костюмах тощо», – додав він.