У Львові заборонили роботу вуличних музикантів і фотографів на площі Ринок
Також обмежили їхню роботу на площі перед Оперним театром
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У Львові заборонені виступи вуличних музикантів та робота вуличних фотографів на площі Ринок. Відповідне рішення у вівторок, 15 квітня, ухвалив виконавчий комітет міськради Львова, повідомляє пресслужба ЛМР і йдеться у Facebook-дописі керуючого справами виконкому Євгена Бойка.
«Зміни зумовлені необхідністю зберігати належну атмосферу під час міських церемоній прощання з полеглими захисниками та захисницями України, що відбуваються на площі Ринок майже щодня. Заборона діятиме до завершення війни», – прокоментував керівник управління культури Олексій Тарабан.
«Щодо виступів з балконів закладів громадського харчування, їх не вважають частиною вуличної діяльності. Проте міська рада закликає підприємців, які працюють на площі Ринок, також дотримуватись загальних рекомендацій – з поваги до часу, в якому ми живемо», – ідеться в повідомленні ЛМР.
Також в усіх локаціях вуличні музиканти тепер можуть виступати лише до 21:00, а не до 22:00, як було досі.
Окрім того, вуличним музикантам заборонили користуватися звукопідсилювальною апаратурою на площі перед Оперним театром – дозволені лише акустичні виступи. Причиною стало те, що гучні вуличні виступи заважають репетиціям і концертам в театрі.
Також тут заборонили встановлювати фотозони. Вуличні фотографи мають право працювати лише по одній людині і в таких локаціях:
- проспект Свободи (окрім площі перед Оперою);
- перетини вулиць Вірменської та Краківської;
- перетин вулиць Сербської, Староєврейської та Галицької.
Робота вуличних фотографів в цих зонах дозволена лише на тестовий місяць, впродовж якого вони мають зареєструвати свій бізнес офіційно та почати платити податки. В подальшому місця для роботи вуличні фотографи зможуть брати в оренду на міському аукціоні, повідомив Євген Бойко.
«Після цього беремось за впорядкування інших вуличних сервісів: кульки, аніматори в костюмах тощо», – додав він.