Поліція встановлює обставини смертельної аварії

Увечері середи, 25 листопада, у селі Острів поблизу Шептицького сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули дві жінки. Про аварію першим повідомив у фейсбуці активіст Олександр Клімов. Інформацію підтвердила поліція Львівщини.

За словами Клімова, аварія трапилась у селі Острів, що за 3 км від Шептицького. За поки непідтвердженою інформацією, нетверезий водій спочатку зачепив автомобіль, у якому перебували жінки. Коли ті вийшли з машини та попрямували до нього, їх збив автомобіль, який у цей час проїжджав повз. Від отриманих травм обидві жінки загинули на місці.

Загиблим було 38 і 27 років. За словами очевидців, водій, який спровокував перше зіткнення, мав ознаки алкогольного сп’яніння. Цю інформацію наразі перевіряють поліцейські.

На оприлюднених Клімовим фото видно, що в ДТП зіткнулися чорний позашляховик Volkswagen Touareg та жовтий мікроавтобус Opel Vivaro зі львівською реєстрацією, а також білий легковик, у якого розбита передня частина кузова. У мікроавтобуса пошкоджена передня права частина – розбиті фара та бампер. Чорний позашляховик опинився на узбіччі серед чагарників. Кому з учасників ДТП належать ці автомобілі, наразі невідомо. На місці аварії працюють екстрені служби та правоохоронці.

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