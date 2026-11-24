У Чернівцях співіснувало багато націй

Буковина завжди була мультикультурним регіоном, де поруч жили представники різних націй з власною культурою, спадщиною та мовою. У кінці ХІХ – першій половині ХХ століття кожна громада особливо плекала національну ідентичність. Потужним інструментом для цього стали Народні доми.

Щоб збудувати власний Народний дім, чернівецькі громади збирали пожертви, домагалися права на земельні ділянки, організовували лотереї, купували нерухомість, запрошували відомих архітекторів. Власний культурний центр означав можливість мати школу, бібліотеку, читальню, театр, редакцію газети й місце для громадських зібрань. Так у Чернівцях з’явилися п’ять Народних домів – український, польський, єврейський, німецький і румунський. Цікаво, що чотири з п’яти збудували у центральній частині міста. Це свідчить про стерті кордони між різними громадами та товариствами, толерантність та культурний діалог між ними.

У таких центрах проводили концерти, лекції, бали та громадські зібрання. Детальніше про народні доми Чернівців написали дослідники архітектури, науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Наталія Ватаманюк, Юлія Собко та Юрій Собко у статті «Сплетіння архітектури та культури на прикладі національних Народних домів у місті Чернівці» (збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», вип. 68).

Український народний дім

Український народний дім (фото ZAXID.NET)

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Історія Українського народного дому почалася з ініціативи товариства «Руська Бесіда». Ідею створити окреме товариство вперше озвучили на загальних зборах 1875 року, статут затвердили 1884-го і розпочали збір коштів на приміщення.

У 1899 році товариство придбало два будинки та додаткову ділянку на вулиці Петровича та перебудувало їх у двоповерхову споруду. Роботами керували архітектор Гафт і будівничий Алоїс Леопольд. Дата 1884 на фасаді нагадує про рік заснування товариства.

На початку ХХ століття тут містилися «Руська Бесіда», музичне товариство «Буковинський Боян», «Українська школа», «Зоря», українська друкарня, читальня, редакції газет «Буковина» та «Руська Рада». Працювала також бурса для хлопців імені Юрія Федьковича. У домі влаштовували музично-літературні вечори, присвячені українським письменникам і композиторам.

Серед гостей Українського народного дому були Михайло Грушевський, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник і Володимир Винниченко. Ця одна будівля об’єднувала культурне, освітнє, видавниче та громадське життя українців Буковини.

Польський Народний дім

Польський народний дім (фото ZAXID.NET)

Коли Буковину приєднали до Австрії, тоді у краю жило мало поляків. Але австрійська влада заохочувала їх переселятися на Буковину. Серед них були землевласники, держслужбовці та прості селяни. «Польське товариство братньої помочі та польської читальні» у 1904-му придбало будинок на вулиці Панській, 40 (нині – Ольги Кобилянської) і вирішило облаштувати велику залу для зібрань та урочистостей. Перебудову у стилі польського ренесансу доручили львівському архітекторові Францу Сковрону, а оздобленням зали займався Конрад Гурецький. Роботи завершили 1905 року.

Польський народний дім став місцем діяльності численних організацій: спортивно-гімнастичного товариства «Сокіл», академічного товариства «Огніско», ремісничої бурси імені Яна Кілінського, товариства польських учителів Буковини, польської читальні. Тут також діяли приватна польська гімназія та кінотеатр «Модерн».

Єврейський народний дім

Єврейський народний дім (фото ZAXID.NET)

Будівлю на розі Театральної площі та сучасної вулиці Елієзера Штейнбарга спорудили у 1907–1908 роках за проєктом архітекторів Юліуса Бохнера та Йозефа Шрайбера. Архітектура поєднала необароко й неокласицизм. Особливої виразності фасаду надають чотири скульптури атлантів: вони тримають лаврові вінки, а на своїх плечах підтримують постаменти іонічних колон. Над фронтоном розміщена скульптура птаха з розпростертими крилами, нижче – гербовий картуш, на якому раніше була шестикутна зірка.

Будинок спроєктували як багатофункціональний центр єврейської громади. На першому поверсі облаштували молитовні приміщення, класи, кімнати для реєстрації шлюбів і новонароджених. На другому – конференц-зал, приміщення правління, читальню та бібліотеку. Частину кімнат здавали в оренду єврейським товариствам, верхній поверх використовували для житла. Тут працював і кошерний ресторан.

Серед організацій, які діяли в будинку, були Союз єврейських студентів, товариство «Відродження», об’єднання підприємців, благодійні спілки, «Народна єврейська кухня» та «Союз захисту дітей». Це був не лише культурний центр, а й місце громадської взаємодопомоги.

Німецький народний дім

Німецький народний дім (фото ZAXID.NET)

Німці активно заселяли Буковину після її входження до складу Австрії. Першими німецькими переселенцями були військові та цивільні службовці, а згодом – промисловці та ремісники. Німецький народний дім на вулиці Панській, 47 (нині – Ольги Кобилянської) спорудили у 1908–1910 роках за проєктом архітектора Густава Фріча. Товариство християнських німців разом з іншими німецькими організаціями придбало ділянку ще 1904 року.

Будівля вирізнялася складною структурою: чотириповерхові та частково п’ятиповерхові об’єми поєднувалися з двоповерховими приміщеннями для студентів. Центральний двір об’єднував головний прибутковий будинок із розташованими позаду спорудами. Фасад мав характерні для німецької архітектурної традиції елементи – балкони, лоджії, стрімкий черепичний дах і фронтон із фахверковими деталями.

Тут була ціла інфраструктура німецької громади. На першому поверсі працював Німецький торговий дім, вище розташовувалися Райфанзенська каса, Крайова спілка, Товариство християнських німців та один із найкращих кінотеатрів міста. Проводили бали, концерти, вистави, вечори відпочинку, працювали юридичні консультації. Водночас приміщення не було закритим виключно для німців: його використовували й представники інших національних громад для власних заходів.

Румунський народний дім

Перший Румунський народний дім (фото з Вікіпедії)

Перше приміщення Румунського народного дому містилося в колишньому готелі «Вайс» на Центральній площі, 6. Згодом Товариство румунської культури та літератури домоглося виділення ділянки на Театральній площі, поруч із Єврейським народним домом. Однак через суперечки щодо права власності на землю судові процеси тривали близько 15 років.

Проєкт нової споруди розробив відомий румунський архітектор Хорія Крянге. Він передбачав масштабний комплекс у стилі конструктивізму: центральний корпус на площі, три блоки на вулиці Генерала Задіка (нині Степана Бандери) та ще один – на вулиці Університетській.

Єврейський та Румунський (праворуч) народні доми на Театральній площі (фото з Вікіпедії)

Проте через нестачу грошей спорудили лише центральну шестиповерхову частину у 1937–1940 роках. Будівля мала дві функціональні частини: культурну, з концертною залою, бібліотекою, читальнями та робочими кабінетами. Комерційна – з магазином, готелем та рестораном, належала Православному релігійному фонду, який фінансував будівництво.

Радянська влада закривала товариства, змінювала призначення приміщень і перетворила їх на музичні школи, кінотеатри й будинки культури. Після відновлення незалежності України частина національних організацій повернулася до своїх історичних осередків.