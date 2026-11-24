З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинули майже 500 тис. російських військових. Якщо врахувати тих, хто досі має статус зниклих безвісти, загальна кількість загиблих росіян може становити щонайменше 720 тисяч. Це підрахували журналісти «Медузы», «Важных историй» та інших незалежних російських медіа, які проаналізували дані державної статистики РФ.

Як зазначають журналісти, 1 листопада стало відомо про злам сайту Росстату. Операцію провели білоруські «Киберпартизаны» спільно з українською хакерською групою Silent Crow. У результаті вони отримали доступ до даних про втрати Збройних сил РФ у війні аж до осені 2026 року. На їхній основі хакери надали свою оцінку кількості росіян, які загинули на фронті.

«“Важные историй” виявили понад 499 тис. записів про загибель російських військових з 24 лютого 2022 року по 28 вересня 2026 року. Якщо розділити це число на 1 678 днів війни, які охоплює база даних, вийде, що Росія втрачає одну людину кожні п’ять хвилин», – ідеться в матеріалі.

Як змінювалася кількість загиблих росіян

У 2022 році середньодобові втрати російської армії становили близько 60 військових, у 2023 році – 150, а у 2024 році перевищили 400. Найбільше загиблих зафіксували у 2025 році: у середньому 584 військових щодня. Якщо врахувати смерті, які ще не встигли офіційно зареєструвати, показник зростає приблизно до 660 осіб на день.

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Різке збільшення втрат у 2025 році журналісти пов'язують із боями за Покровськ на Донеччині.

Скільки років загиблим російським військовим

Серед загиблих окупантів виявили понад сім тисяч військових віком 18–19 років. Майже половина з них загинула протягом 2025 року. Ще 16 росіян не прожили й місяця після досягнення повноліття.

Водночас медіанний вік загиблих російських військовослужбовців зріс із 33 до 40 років.

У яких регіонах Росії найбільше загиблих і скільки серед них іноземців

Якщо порівнювати кількість загиблих із чисельністю населення, найбільших втрат зазнали регіони Далекого Сходу та Сибіру. Зокрема, на 100 тис. жителів припадає:

у Єврейській автономній області – майже тисяча загиблих;

у Забайкальському краї – близько 800;

на Чукотці – 760;

у Тиві – 650.

Для порівняння, у Москві цей показник становить 63 загиблих на 100 тис. жителів.

Окрім того, журналісти встановили, що серед загиблих на боці Росії було щонайменше шість тисяч іноземців. Серед них є люди з українськими паспортами.

Від чого гинуть російські військові

За даними дослідження, 92% російських військовослужбовців гинуть від вибухів та осколкових поранень. Вогнепальна зброя стає причиною смерті лише у 1,3% випадків.

Серед інших причин смерті журналісти зафіксували ішемічну хворобу серця, від якої померли близько двох тисяч військових, та пневмонію – приблизно 700 випадків.

Також дослідники проаналізували смерті, безпосередньо не пов’язані з бойовими діями. За їхніми підрахунками, близько 2,5 тис. російських військовослужбовців померли внаслідок вживання алкоголю та наркотиків або вчинили самогубство.

Військовослужбовець і журналіст Віктор Трегубов, коментуючи оприлюднені підрахунки, зазначив, що такі втрати є надзвичайно великими для Росії.

«Для будь-якої війни в історії Росії це вражаюча цифра. У війні з Наполеоном втрати були вдвічі менші. Більші – тільки у двох світових. І рекорд Першої світової вже не за горами – там, за різними оцінками, від мільйона до півтора. При тому, що населення Російської імперії тоді було помітно більше, ніж РФ зараз», – написав Трегубов.