Німеччина зможе застосовувати українську систему відповідно до потреб власних збройних сил

Україна погодила надання Німеччині доступу до бойової цифрової екосистеми DELTA. Німеччина стане першою країною, яка отримала такий доступ, повідомили у пресслужбі міністерства оборони України у вівторок, 24 листопада.

Під час зустрічі у Берліні міністрів оборони країн Євгеній Хмара та Борис Пісторіус підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування екосистеми DELTA. Зазначається, що Німеччина планує сприяти розвитку української бойової екосистеми через механізм IT-коаліції та інших механізмів.

«Домовленість відкриває новий етап масштабування українських оборонних технологій у межах ініціативи DELTA Lab. Партнери зможуть застосовувати DELTA відповідно до потреб власних збройних сил, адаптувати її можливості, долучатися до розробки нових функцій та спільно розвивати систему», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Водночас у міністерстві наголосили, що використання Німеччиною системи не передбачає, що та отримає доступ та зможе передавати бойові чи оперативні дані Сил оборони.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Довідково. DELTA — це українська бойова цифрова екосистема ситуаційної обізнаності, розвідки, планування та управління бойовими завданнями. Її розробив центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Система обʼєднує мобільний застосунок, військовий месенджер, цифрову мапу, інструменти планування та стрімінг з поля бою. DELTA сумісна з Link 16, підтримує MIP та STANAG та виконана за стандартами НАТО.

Крім того, міністри оборони країна підписали угоду про створення спільного виробництва українських розвідувальних дронів на території Німеччини. Вже у 2027 році на ньому планують виготовити кілька тисяч українських БпЛА. Фінансуватися виробництво буде коштом Німеччини.