Сер Майкл Собелл більшість свого майна заповів на благодійність

Сер Майкл Собелл – уродженець галицького Борислава, який став одним із найуспішніших британських підприємців і благодійників XX століття. Він заробив статки на виробництві радіоприймачів і телевізорів, отримав лицарське звання, фінансував лікарні, наукові дослідження та спортивні центри. Після його смерті мільйони фунтів стерлінгів перейшли до благодійної фундації. А починалася його історія на Львівщині. Її розповіли на краєзнавчій сторінці Борислав/Borysław/Borislau у фейсбуці.

Майкл Собель народився 1 листопада 1892 року в Бориславі, що тоді перебував у складі Австро-Угорської імперії, в єврейській родині Льюїса та Естер Собелів. Родина мала підприємства, повʼязані з нафтовою промисловістю та виробництвом у різних частинах Австро-Угорщини.

На межі століть сімʼя перебралася до Англії і оселилася в Лондоні. Його батько Льюїс почав займатися кондитерською справою, а Майкл вивчав англійську. На той час він володів їдишем, німецькою та українською мовами.

У шістнадцять років Майкл розпочав власну комерційну діяльність. Спочатку продавав шкіряні вироби, згодом – грамофони, радіоприймачі та електричне обладнання.

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«Є в його біографії одна напрочуд цікава деталь. Через молодий вік він побоювався, що потенційні клієнти не сприйматимуть його серйозно. Тому замовив візитівки, на яких представлявся торговим представником компанії. Насправді ж усю компанію тоді становив він сам», – розповідають краєзнавці.

Майкл мав підприємницьку інтуїцію та добре розумів значення реклами. Якось, щоб привернути увагу до радіоприймачів, він проїхав центральною лондонською Оксфорд-стріт на автомобілі свого знайомого підприємця Гордона Селфріджа, голосно транслюючи музику з радіо.

Поступово Собелл почав не тільки продавати приймачі, а й виробляти. А в 1930-х роках відкрив фабрики електронного обладнання, холодильників та інших побутових приладів.

Після війни його компанія Sobell Industries стала виробляти телевізори. Підприємства Собелла розширювалися, обʼєднувалися з іншими компаніями та увійшли до промислової групи General Electric Company – одного з найбільших електротехнічних концернів Британії.

Спочатку Собелл реалізував себе як підприємець і промисловець, а згодом став відомий як благодійник (фото з сайту SоbеІІhоusе)

Досягнувши фінансового успіху, Майкл Собелл разом із дружиною почав підтримувати численні благодійні проєкти. У 1962 році подружжя заснувало благодійний траст, який фінансував медичні, освітні, наукові та соціальні ініціативи. Sobell Foundation продовжила діяльність і після смерті засновника.

За підтримки філантропа в Оксфорді відкрили один із найперших сучасних хоспісів Великої Британії – Sobell House Hospice. Також Собелл будував спортивні комплекси.

За масштабну благодійну діяльність Майкл Собелл отримав одне з найпочесніших відзначень у Великій Британії. У 1972 році королева Єлизавета II надала Майклу Собеллу лицарське звання.

Сер Майкл Собелл помер 1 вересня 1993 року у віці 100 років. Його спадщину оцінили в 47 млн фунти стерлінгів. Більшу частину майна він заповів своїй благодійній Sobell Foundation.