Удень понеділка, 23 листопада, російські дрони атакували центр Києва. Унаслідок атаки сталися пожежі в Голосіївському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, у центрі столиці є постраждалі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Шевченківському районі загорілися два автомобілі через падіння уламків збитих дронів. Також виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на другому-четвертому поверхах.

«Із будинку врятували двох людей. Там виявили одного постраждалого. Медики надають йому допомогу», – написав мер.

Екстрені служби працюють на місцях удару.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Станом на 16:03 Кличко повідомив, що медики госпіталізували трьох постраждалих внаслідок атаки на Київ. Серед поранених – іноземний громадянин.

Раніше Кличко повідомляв, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілося авто на території обʼєкта критичної інфраструктури.