За даними НАБУ, Чернишов організував виплату зарплат від міністерства п’ятьом людям

У понеділок, 23 листопада, НАБУ і САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України та двом керівникам структурних підрозділів очолюваного ним Міністерства національної єдності про підозру у розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування.

Антикорупційні правоохоронці не розголошують імені підозрюваних, однак віцепрем’єр-міністром та міністром національної єдності України був Олексій Чернишов. Раніше йому оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними слідства, підозрюваний організував схему виплати заробітної плати коштом міністерства п’ятьом людям. Насправді вони не виконували посадових обов’язків у відомстві, а працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра.

До реалізації схеми він залучив двох керівників підрозділів міністерства. Вони знали, що працівники оформлені фіктивно, проте регулярно підписували документи з неправдивими даними про нібито виконану ними роботу. На підставі цих паперів нараховувалася зарплата.

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Фігурантам оголосили підозру за кількома статтями ККУ, а саме:

​колишній віцепрем’єр-міністр: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація службового підроблення);

​керівники підрозділів міністерства: ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366.

У чому підозрюють Чернишова?

11 листопада 2025 року НАБУ та САП оголосили Олексію Чернишову підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). За даними слідства, він є одним з фігурантів операції «Мідас» про викриття масштабної корупційної схеми в енергосекторі України.

Слідчі вважають, що колишній віцепрем’єр-міністр отримав понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою в офісі злочинної організації з відмивання незаконно отриманих грошей. Прокурори стверджують, що Чернишов також сприяв виділенню земельних ділянок під забудову, координував зустрічі з іншими учасниками проєкту та особисто долучав нових осіб до проєкту з будівництва котеджів «Династія» під Києвом.

18 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд відправив Олексія Чернишова в СІЗО терміном на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51,6 млн грн. Гроші за Чернишова внесли за одну добу.

7 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд не продовжив процесуальні обовʼязки колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Згодом з нього мали зняти електронний браслет.

У жовтні адвокат Чернишова Олександр Русин заявив, що НАБУ виключило з підозри колишньому віцепрем’єр-міністру один із трьох епізодів незаконного збагачення на суму 500 тис. доларів та вручило йому змінену підозру без цього епізоду. НАБУ та САП публічно не коментували зміну підозри Олексію Чернишову.