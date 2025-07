Чернишов працював керівником «Нафтогазу» у 2022-2024 роках

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують епізод працевлаштування у НАК «Нафтогаз Україна» охоронців та домашнього персоналу колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Ті могли отримувати мінімум 300 тис. грн зарплати щомісяця та бути заброньованими від мобілізації, коли Чернишов очолював державну компанію. Про це в середу, 30 липня, повідомили джерела ZN.UA в правоохоронних органах.

Як йдеться, епізод про «працевлаштування» в «Нафтогазі» згадувався в ухвалі суду, згідно з якою у Чернишова в червні відбулися обшуки. Однак через ухвалення скандального закону №12414, який суттєво обмежив повноваження антикорупційних органів, НАБУ призупинило це розслідування.

Підозра Олексію Чернишову від НАБУ і САП – що відомо

3 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були посадовці, наближені до Олексія Чернишова. Оборудки у будівельній сфері могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн. Правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував тодішній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться до 23 червня до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.

Тільки через день після повернення Чернишова до України 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві. 25 червня Чернишов звернувся до ВАКС з клопотанням щодо перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади. 2 липня Чернишов вийшов під заставу.

6 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Олексію Чернишову. Розгляд апеляції призначено на 7 серпня.

До слова, у розмові зі ZAXID.NET народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин припустив, що історія з позбавленням незалежності НАБУ та САП трапилась, зокрема через резонансні справи детективів щодо топпосадовців.

«Ключове, що на певному етапі оголосили підозри людям з оточення Володимира Зеленського. Олексій Чернишов, напевно, повертався з-за кордону під певні гарантії, що справа загальмується й розвалиться», – казав нардеп.