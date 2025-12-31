Від отриманих травм 90-річна львів'янка померла у лікарні

У середу, 31 грудня, у Львові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 90-річна жінка. Про це повідомили у поліції Львова.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 7:00 на вулиці Стрийській. Водій автомобіля Renault, 42-річний мешканець Львівського району, наїхав на пішохідку, 90-річну місцеву мешканку. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження та від отриманих травм померла у лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.