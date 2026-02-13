Наразі Німеччина та Франція ведуть «конфіденційні переговори» щодо ядерного стримування

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що у Європі тривають розмови про власні ядерні засоби стримування. Про це він сказав під час виступу на полях Мюнхенської безпекової конференції в п’ятницю, 13 лютого.

«Я розпочав перші переговори з президентом Франції [Емманюелем] Макроном щодо європейського ядерного стримування. Пані та панове, буду чітким: ми абсолютно дотримуємося наших юридичних зобов’язань. Це буде повністю враховано в нашому спільному ядерному рішенні в межах НАТО, і в Європі не буде зон із різним рівнем безпеки», – сказав Мерц.

Окрім того, він висловив думку, що створення спільної європейської ядерної системи спонукатиме Європу «відновити та відродити трансатлантичні зв’язки» зі США.

«Ми робимо це не для того, щоб відмовитися від НАТО. Ми робимо це для того, щоб створити міцний, самодостатній європейський стрижень у межах альянсу», – сказав канцлер Німеччини, якого цитує агентство Reuters.

Згідно з договором НАТО, американська ядерна зброя, розміщена в Європі, може бути застосована літаками країн-союзників у разі надзвичайної ситуації. Вважається, що американські ядерні бомби зберігаються на півночі Італії, в Бельгії, Нідерландах та на заході Німеччини.

Зі свого боку, Німеччина була зобов’язана відмовитися від виробництва, володіння та контролю над ядерною, біологічною та хімічною зброєю в межах угоди 1990 року про возз’єднання країни.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що європейські країни вперше з часів завершення холодної війни обговорюють створення власної ядерної оборонної системи. Причиною таких дискусій називають сумніви щодо надійності США як союзника. За інформацією агентства, консультації відбуваються на рівні вищого військового керівництва.

Нині ядерною зброєю серед європейських країн володіють лише Велика Британія та Франція. За даними джерел, президент Франції Еммануель Макрон може запропонувати іншим європейським країнам ядерний захист з боку Парижа.

Загалом Франція та Велика Британія мають близько 400 розгорнутих боєголовок, тоді як у США їх приблизно 1670. Водночас створення власного ядерного арсеналу іншими державами Європи потребуватиме значних фінансових ресурсів і може суперечити чинним міжнародним угодам, зазначає агентство.