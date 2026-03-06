У центрі надаватимуть юридичну, психологічну та соціальну підтримку

У Львові запрацював новий ветеранський центр. Він розташований у Сихівському районі на вул. Сихівська, 11. У центрі надаватимуть юридичну, психологічну та соціальну підтримку. Про це у п’ятницю, 6 березня, повідомила пресслужба ЛМР.

«Це вже п’ятий ветеранський центр у Львові, і він дуже важливий для Сихова. Багато ветеранів, які пройшли зону бойових дій, багато діючих військових є зі Сихова, тому вони мають мати інфраструктуру: куди прийти і дізнатись про програми, які має місто щодо підтримки ветеранського бізнесу, працевлаштування, чи як записатися на реабілітацію, чи отримати психологічну або юридичну підтримку, чи які можливості є для дітей. Важливо, що люди, які тут працюють, – це ті, хто пройшов зону бойових дій, або це родичі наших військових, тому тут завжди є довіра», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ветеранський центр має площу 140 м², у ньому облаштували рецепцію для зустрічі відвідувачів, кімнати індивідуальної підтримки, територію розвитку, залу очікування, дитячий простір та кімнату персоналу. Підрозділ повністю інклюзивний.

Фото ЛМР

У Центрі надання послуг учасникам бойових дій пояснили, що новий простір покликаний забезпечити кращу доступність послуг для ветеранів і членів їхніх родин за місцем проживання. У центрі працюють юристи, психологи, фахівці із соціальної роботи й супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які надаватимуть юридичні та інформаційні консультації, а також психологічну підтримку захисникам, захисницям та їх родинам.

Також у центрі працюватимуть із молоддю, учнівською спільнотою та дітьми дошкільного віку. Йдеться про тренінги з комунікації для дітей, ветеранів і педагогічних колективів шкіл. Їхня мета — запобігати можливим конфліктам, формувати культуру взаємодії з ветеранами та посилювати взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу.

«Ми системно розширюємо мережу відділень, щоб підтримка для військових і їхніх родин була поруч – у їхніх районах, у звичному середовищі. Тут будуть всі базові послуги – юридична і психологічна підтримка, працевлаштування, робота з родинами зниклих безвісти і військовополонених, з родинами загиблих. Але також буде робота з дітьми та молоддю, формування цінностей і розуміння того, якою ціною виборюється наша свобода», – наголосив заступник міського голови з питань ветеранів Андрій Жолоб.

Ветеранський центр працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, а у п’ятницю з 8:00 до 15:20. Зателефонувати у центр можна за номером 073 962 83 25.

Нагадаємо, ветеранські центри у Львові працюють також за адресами: вул. Пекарська, 41 (головний офіс), вул. Чупринки, 85, вул. Виговського, 32, вул. Липинського, 11 та вул. Сихівська, 11.