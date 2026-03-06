Підозрюваного затримали під час продажу 19 дронів

У Київській області правоохоронці викрили громадянина Польщі, який привласнював і продавав безпілотники, призначені для українських військових. Йдеться про десятки дронів, зокрема апарати бренду Yuneec та FPV-дрони, що були передані як гуманітарна допомога зі США. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Київській області Сергій Болвінов.

За даними слідства, техніка надходила до одного з благодійних фондів, після чого мала розподілятися між підрозділами ЗСУ. Однак на етапі передачі допомоги до процесу долучився іноземець, який проживає в Україні від початку повномасштабного вторгнення та раніше позиціонував себе як військовий волонтер.

Фото Сергія Болвінова. Дрони, якими торгував поляк

Слідчі встановили, що чоловік виступав посередником між благодійним фондом і військовими частинами.

«Та насправді іноземець просто підробляв акти приймання-передачі цієї допомоги. Він мав фальшиву печатку однієї з військових частин. Надавав благодійникам фіктивні документи, а дрони просто залишав собі», – розповів Болвінов.

Після цього підозрюваний шукав покупців і продавав безпілотники. Одну з таких угод правоохоронці задокументували під час контрольної закупівлі – тоді чоловік реалізував 19 дронів. Після отримання доказів його затримали. Іноземцю вже повідомили про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

