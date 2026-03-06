Володимир Зеленський звернувся до українців з центру Дужківки

У пʼятницю, 6 березня, Володимир Зеленський приїхав до прифронтової Дружківки, що у Донецькій області. Президент у центрі міста записав для українців відеозвернення та повідомив, що росіяни все ще планують окупувати весь регіон.

Перебуваючи у центрі Дружківки, Володимир Зеленський повідомив, що російські військові планують навесні новий наступ на міста Донеччини. Президент застеріг, що Москва не відмовляється від своїх амбітних планів та воліє окупувати всю Донецьку область.

«Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються, тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Усім нашим партнерам – в Америці, у Європі, де завгодно – варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час візиту на Донеччину президент відвідав пункт управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, поспілкувався з військовими, а також вручив їм державні нагороди.

«Поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо», – повідомив президент.

Також Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт 100-ї окремої механізованої бригади, що захищає Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля. Разом з президентом на Донеччині працював Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Поспілкувалися з військовими про оперативну обстановку в їхній смузі відповідальності, про потреби бригади. Обов’язково опрацюємо всі питання, які обговорили під час зустрічі», – розповів Володимир Зеленський.

Зауважимо, що бажання Москви отримати контроль над Донецькою областю – ключова перепона на шляху до миру. Володимир Зеленський неодноразово зауважував, через неспроможність Росії захопити регіон військовим шляхом, вона примушує Україну відвести свої війська. Однак президент багато разів наголошував, що Україна не даруватиме свої землі Москві й не визнаватиме окуповані населені пункти російськими.

За даними «Суспільного», станом на 31 грудня 2025 року під окупацією Росії перебувало 68,1% території Донецької області, на якій розташовані 884 населених пункти. Водночас під контролем України залишалося 414 міст, сіл і селищ Донеччини. Йдеться, зокрема, про міста Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман та Покровськ.