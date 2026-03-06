Готель розмістять поруч із ЖК Residence City

«Інтел девелопмент груп» планує збудувати апарт-готель біля річки Латориця в Мукачеві. Архітектурно-містобудівна рада дозволила львівському забудовнику внести зміни до детального плану, щоб додати два технічні поверхи до майбутньої висотки.

Йдеться про територію між набережною Незалежності та вул. Небесної Сотні, за кількасот метрів від центру міста.

ТОВ «Інтел Девелопмент груп» будує тут елітний житловий комплекс Residence City, площею 5 тис. м2 зі SPA-комплексом, тренажерним залом, басейнами, дитячими і спортивними майданчиками та зоною барбекю. Поруч із ЖК розмістять апарт-готель.

Як розповіли ZAXID.NET в управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради у п’ятницю, 6 березня, напередодні архітектурно-містобудівна рада підтримала звернення «Інтел девелопмент груп» про надання дозволу на внесення змін до детального плану території в межах вул. Набережна Незалежності – Рауля Валленберга – Небесної Сотні у м. Мукачево, щоб уточнити граничну висоту будівлі апарт-готелю

«Детальним планом визначено кількість поверхів, але не граничну висоту, що є обов’язковим. Містобудівні умови та обмеження надані замовнику із розрахунку 12 поверхів, із середньою поверховістю 3 м. До них додається ще два технічних поверхи: для розміщення вентиляції на горищі, а також вестибюлю та басейну на першому поверсі», – розповіла головна спеціалістка управління архітектури та містобудування Яна Майданевич.

Зміни до детального плану винесуть на громадське обговорення.

Додамо, що ТОВ «Інтел Девелопмент Груп» зареєстроване на вулиці Героїв УПА у Львові у квітні 2023 року. Серед засновників компанії – Зеновій Добрянський, Володимир Гадзіна, Іван Чапляк, Олексій Гайда та Андрій Демус. Останні двоє володіють ТОВ «Фірма “Інтербуд”», яке збудувало новий офіс поліції у Львові.

У Львові «Інтел девелопмент груп» звела житлові комплекси на вул. Братів Міхновських, 18, на вул. Мечникова, 39А і 39Б, на вул. Щеповій, 17, ЖК «Сихівська околиця» на вул. Антонича, 17 та інші.