Дівчата частіше стають обʼєктами сексуалізованого спілкування онлайн

Кожна третя українська дитина хоча б раз протягом останнього року стикалася із загрозою сексуальної небезпеки в інтернеті. Дівчата частіше за хлопців стають об’єктами сексуалізованого тиску онлайн. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження, яке представила організація Dignity Online, пише медіа «Нова українська школа».

За результатами опитування, 33% дітей поскаржились, що за останній рік пережили щонайменше одну небезпечну ситуацію в інтернеті. Зокрема:

19,7% підлітків отримували повідомлення або запитання із сексуальним підтекстом;

13,2% – фото чи відео оголеного тіла;

12,6% дітей просили надіслати власні інтимні зображення або відео.

18,1% підлітків зустрічалися офлайн із людьми, яких до цього знали лише з інтернету. Ще 3,3% опитаних повідомили, що проти них намагалися використати або застосували сексуалізований контент, створений за допомогою технологій штучного інтелекту.

Дослідники підкреслюють, що дівчата значно частіше отримують сексуалізовані повідомлення або прохання надіслати інтимні фото. Такі ситуації часто починаються зі звичайного онлайн-спілкування, але згодом можуть перерости у шантаж, вимагання або публічне приниження.

59,6% дітей нікому не розповіли про випадки сексуального насильства чи експлуатації в інтернеті. Дівчата частіше, ніж хлопці, готові говорити про такі проблеми, але переважно діляться цим із друзями, а не з дорослими.

Фахівці радять батькам та іншим дорослим говорити з дітьми про можливі ризики в інтернеті, пояснювати небезпеку поширення інтимних фото, перевіряти налаштування приватності на пристроях і наперед домовлятися про дії у випадку онлайн-загроз, обіцяючи підтримку, а не покарання.

У випадках онлайн-насильства або підозрілих ситуацій діти можуть звернутися по допомогу через телеграм-бот, на гарячу лінію 1545 (далі – 3) або отримати безкоштовні психологічні консультації від фахівців Dignity Online.